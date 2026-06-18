Jim Carrey vuelve como El Grinch: Universal confirma una secuela tras 26 años de la cinta original

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El anuncio sorprendió a los fanáticos: después de más de dos décadas, El Grinch tendrá una secuela. Universal Pictures e Imagine Entertainment confirmaron que el proyecto ya está en marcha, con Ron Howard regresando como director y productor junto a Brian Grazer.

La noticia llega en pleno 2026, justo cuando la película original cumple 26 años de su estreno, un hito que marcó la cultura popular y que aún hoy se mantiene como uno de los títulos más vistos en Navidad.

La primera entrega, estrenada en el año 2000, recaudó más de 345 millones de dólares en taquilla y ganó el Óscar a Mejor Maquillaje, consolidando al personaje verde como un ícono del cine familiar. La secuela busca revivir esa magia con un enfoque renovado, adaptado a las nuevas generaciones.

El actor volvería una vez más a la pantalla grande con uno de sus personajes más icónicos.

Jim Carrey y el desafío del regreso

El gran atractivo de esta nueva producción es la vuelta de Jim Carrey. El actor canadiense está en negociaciones avanzadas para retomar el papel del Grinch, pese a que en el pasado había declarado que el proceso de maquillaje prostético fue una experiencia agotadora, con jornadas de preparación de hasta ocho horas diarias.

Carrey, que en los últimos años había reducido su participación en grandes producciones, se muestra dispuesto a regresar a uno de sus papeles más emblemáticos. Su interpretación en 2000 fue clave para el éxito de la película, y su regreso promete ser el corazón de esta secuela.

El guion además estará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, reconocidos por su trabajo en comedias como Veep y Curb Your Enthusiasm. La intención es darle un tono fresco y contemporáneo, manteniendo la esencia del clásico navideño de Dr. Seuss.

Con Ron Howard nuevamente al mando, el proyecto busca equilibrar nostalgia y modernidad, apelando tanto a quienes crecieron con la primera película como a nuevas audiencias.

El legado del Grinch

La versión de 2000, narrada por Anthony Hopkins y protagonizada por Carrey, fue la película más taquillera de ese año en Estados Unidos y se convirtió en un fenómeno cultural.

Cada diciembre, el Grinch regresa a las pantallas de televisión y plataformas digitales, reafirmando su lugar como uno de los personajes más queridos y hasta obligatorios de la temporada. La confirmación de la secuela abre ahora la expectativa de ver nuevamente a Jim Carrey en uno de sus papeles más recordados.

Aunque aún no hay título oficial ni fecha de estreno, el regreso de Ron Howard y el equipo creativo asegura que la película buscará respetar la esencia de la cinta original con un enfoque renovado. Para los fanáticos, la gran incógnita será cómo Carrey afrontará el desafío del maquillaje y si logrará repetir la chispa que convirtió al Grinch en un clásico eterno.