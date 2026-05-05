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Surquillo celebra el Día de la Madre con la 'Ruta del Chicharrón' en un boulevard gastronómico

Como forma de celebración, el distrito de Surquillo impulsa el sector gastronómico por el homenaje al Día de la Madre.

Surquillo celebra el Día de la Madre con la 'Ruta del Chicharrón' en un boulevar
Surquillo celebra el Día de la Madre con la 'Ruta del Chicharrón' en un boulevar (Composición Exitosa)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 05/05/2026

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Con motivo del próximo domingo 10 de mayo, el distrito de Surquillo se alista para rendir homenaje a las madres peruanas con una propuesta que combina tradición, sabor y espacio público recuperado denominado la 'Ruta del Chicharrón' en un boulevard gastronómico.

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo, la Municipalidad de Surquillo inaugurará la 'Ruta del Chicharrón', una iniciativa que busca consolidar al distrito como uno de los principales referentes gastronómicos de Lima.

¿Qué partes de Surquillo formarán parte de esta iniciativa?

Como parte de esta experiencia, las cuadras 3 y 4 del jirón Dante serán transformadas en un moderno boulevard peatonal, diseñado especialmente para que las familias disfruten este día sin restricciones del tránsito vehicular. 

Esta medida permitirá a los asistentes recorrer la zona con mayor comodidad, en un entorno ordenado, limpio y con vigilancia permanente.

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A partir de las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m, los visitantes podrán deleitarse con variadas opciones gastronómicas que giran alrededor del tradicional chicharrón peruano.

En este boulevard, este plato sería el emblemático y una opción que puede aplicar para desayunos y almuerzos, acompañado de clásicos añadidos como camote frito, zarza criolla y pan.

¿Qué establecimientos serán parte de la 'Ruta del Chicharrón'?

Dicho evento contará con la participación de reconocidos establecimientos del distrito, famosos por su experiencia en la preparación de este potaje conocido a nivel internacional. 

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Muchos de ellos, ofrecerán promociones especiales por el Día de la Madre, convirtiendo esta ruta en una alternativa ideal para celebrar en familia sin salir de la ciudad.

La 'Ruta del Chicharrón' no solo busca atraer a vecinos y visitantes, sino también impulsar la economía local y revalorar la identidad culinaria de Surquillo. 

En esa línea, la municipalidad ha garantizado que durante ambas jornadas se realizará una supervisión constante para asegurar el cumplimiento de los estándares de higiene y calidad en la atención.

Con esta propuesta, Surquillo reafirma su posición como un punto clave para los amantes de la buena comida, ofreciendo una experiencia única donde el sabor, la tradición y el homenaje a mamá se unen en un solo lugar.

A manera de contexto, este plato peruano recibió gran relevancia a nivel global por medio del concurso llevado a cabo en redes sociales, realizado por el creador de contenido Ibai, que luego de varias semanas de votaciones con otros países, dio como ganador al Perú e hizo que sea un representante culinario a nivel mundial.

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