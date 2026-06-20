Dragon Ball sorprende a fans con ilustración actualizada de Goku anciano: Así luce el popular personaje

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¿Cómo sería Goku si fuera anciano? Es una pregunta que se hizo el mítico creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, hace casi 4 décadas. Y ahora esa misma interrogante se la ha vuelto a hacer Toyotaro, actual dibujante del manga que, a modo de homenaje a su maestro, sorprendió a fanáticos con una ilustración actualizada del personaje teniendo un aspecto que evidencia su avanzada edad.

Así es el Goku anciano de Toyotaro

Para celebrar su ilustración número 100 Toyotaro, actual dibujante y guionista del manga "Dragon Ball", se encargó de presentar un nuevo homenaje a su mentor Akira Toriyama, recuperando y actualizando el diseño de Goku anciano que el mangaka realizó hace 37 años.

Cabe indicar que, el boceto original del creador de la franquicia japonesa apareció publicado en 1989 en la revista "Dragon Ball Z Anime Special", donde Toriyama imaginaba cómo se vería de viejo el querido y poderoso saiyajin que protagoniza la saga.

Ahora, su discípulo ha rescatado la estética general en cuanto a peinado, bigote, bastón y atuendo. Asimismo, se ha tomado la libertad de abandonar el tono caricaturesco usado por Toriyama en su momento, para apostar por un Goku que, pese a su avanzada edad, luce con un portento físico impecable.

Esto rompe con la tradición que en la serie animada se tiene sobre que con el paso de los años los saiyans comienzan a perder sus capacidades de combate, aunque mantienen su plenitud física durante mucho más tiempo a diferencia de los humanos, sin embargo, eso no significa que tenga que tener una apariencia más longeva de lo debido.

Tras asumir las riendas del legado de Akira Toriyama, Toyotaro ha demostrado un respeto absoluto por la esencia de la obra, y este diseño nos da una mirada fascinante y madura al futuro de la franquicia.

Ver a un Goku envejecido, pero reflejando la misma sabiduría y pasión por las artes marciales, es un regalo invaluable para aquellos que durante su infancia han crecido siguiendo las aventuras del popular personaje.

Así es el Goku anciano de Toyotaro

El mensaje de Toyotaro que ilusiona a fans

La propia página web oficial de Dragon Ball es la que ha traducido el mensaje al español que ha compartido Toyotaro. En este apunta que, incluso en 2026, 37 años después de aquel comentario de Toriyama, el final de Dragon Ball no se atisba por ninguna parte. Y también se dirige a su maestro, dejando entrever que esta versión de Goku algún día podría verse en el manga.

"¿Cuándo terminará Dragon Ball?" y "Goku podría terminar pareciéndose a este anciano también". ¡Incluso en 2026, 37 años después, el final de Dragon Ball aún no se vislumbra! ¡Quizás algún día podamos ver esta versión de Goku, Akira Toriyama!", se lee.

Como vemos, el actual dibujante del manga de Dragon Ball, Toyotaro, sorprendió a fanáticos con una ilustración actualizada de un longevo Goku basándose en un boceto que realizó Akira Toriyama, creador de la franquicia, hace 37 años.