Un nuevo festival llega a Costa 21 para celebrar la vida a través de la música

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Dread Mar I, Cabas y La Zimbabwe encabezan el cartel de CANTA LA VIDA FEST, un encuentro que llega a Costa 21 para encender Lima con música y energía, y generar una vibración que une, se vive y se siente.

Un line-up estelar

CANTA LA VIDA nace desde la alegría de celebrar la música y el momento, de vivir con fuerza y de conectarnos con la vida en toda su intensidad, no solo apuesta por un line-up estelar, sino por una experiencia inmersiva que fusiona música, cultura y arte con una energía capaz de elevar al público desde el primer instante.

El festival transformará Costa 21 en un centro de experiencias no sólo musicales. El público vivirá intervenciones artísticas en vivo, murales e instalaciones visuales, disfrutará de una zona gastronómica, merchandising y múltiples activaciones pensadas para encender los sentidos, convirtiendo el día en una experiencia inolvidable para todas las edades.

En el escenario principal, Dread Mar I ofrecerá su sonido profundo e intenso; Andrés Cabas hará estallar la energía con su fuerza escénica y su inconfundible estilo latino, convirtiendo cada canción en una invitación a bailar. La Zimbabwe, referente histórico del reggae sudamericano, aportará potencia, ritmo y una presencia que dejará huella.

Andrés Cabas

A ellos se sumarán artistas invitados que completarán un cartel diverso, sólido y pensado para disfrutar frente al atardecer. Un festival hecho para moverse, celebrar y dejarse llevar, donde el verano suena distinto y la música no se escucha: se vive.

Más que un festival

CANTA LA VIDA FEST 2026 es más que un festival: es un movimiento que celebra la música como impulso vital. Un encuentro que invita al público a vibrar sin límites, a conectarse en comunidad y a vivir una experiencia que se quedará marcada en la memoria mucho después de que suene el último tema.

CANTA LA VIDA FEST 2026

DATOS DEL EVENTO

Festival: CANTA LA VIDA FEST 2026

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026

Lugar: Costa 21, Lima

Artistas: Dread Mar I, Cabas, La Zimbabwe + invitados

Así que no te puedes perder CANTA LA VIDA FEST 2026, una experiencia única donde música, arte y energía se combinan para hacer vibrar a Lima. Compra tu entrada en preventa por Teleticket.