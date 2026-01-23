Fiscalía española archivó denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y acoso

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos trabadores por presunto acoso y agresión sexual.

No tienen competencia

La Fiscalía tomó la decisión que implica a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, al considerar que existe una "falta de jurisdicción" y de competencia por parte de la justicia española. Además, agregaron que Iglesias, de 82 años actualmente, no "reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad" pese a tener propiedades inmobiliarias en dicho territorio.

Es por ello que el ministerio público dictó un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Ello, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial español exige que el denunciado sea un ciudadano de España que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional y que exista una "conexión material con España".

Sin embargo, en este caso las víctimas no residente en España y los hechos atribuidos se dan en "países plenamente competentes".

Defensa de Iglesias cuestionó denuncia

El último lunes 19 de enero, la defensa de Iglesia, José Antonio Choclán, pidió que se le tuviera por personado en las diligencias de investigación y que se archivaran por "falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos". Ello, debido a que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, además, el cantante tiene su residencia en República Dominicana, donde se habría producido el hecho denunciado.

Asimismo, sostuvo que la organización Women's Link, que presentó la denuncia en nombre de las presuntas víctimas "ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación".

Sumado a ello, el escrito rechazó la reserva de la investigación con el fin de proteger a las denunciantes, al considerar que estas han participado "voluntariamente en la difusión pública de la denuncia".

Hay que precisar que Julio Iglesias negó las acusaciones en todo momento a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, asegurando que nunca "ha abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Es en ese contexto que la Fiscalía española ha decidido archivar las denuncias contra Julio Iglesias al considerar que no tienen competencia debido a que las denunciantes no son españolas y Julio Iglesias no reside en el país.