Fan peruana organiza POLLADA para recaudar fondos para el concierto de BTS en Lima

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El anuncio del concierto de BTS en Lima ha causado furor entre las ARMY, quienes se han vuelto virales en redes sociales por organizar rifas y otros negocios para comprar sus entradas al espectáculo.

Una de ellas ha organizado una pollada para cumplir la meta de ver a su banda favorita en vivo. "Espero que con todo este esfuerzo y trabajo pueda cumplir mi sueño", contó en el viral video.

Fanática organiza pollada para ver a BTS en Lima

Una entusiasta fanática de la banda de pop surcoreana BTS ha iniciado un emprendimiento con el fin de ganar dinero y poder comprar una entrada para el concierto de su banda favorita.

Desde que se incluyó a Perú en la lista de países que serán visitados por la famosa 'boy band', miles de fanáticas peruanas se las ingenian para poder comprar las entradas, cuyos precios aún no han sido anunciados.

Por ello, la usuaria mafjin publicó un video que rápidamente se hizo viral a través de TikTok. En el anuncio indicó que inició con la venta de chocotejas para recaudar los fondos. Logró vender toda su mercadería en su universidad lo que la alentó a continuar.

Es así que su emprendimiento se transformó y se animó a organizar una pollada para generar más ganancias. La fanática tiene como meta llegar a la capital y pagar su estadía por lo que el esfuerzo es mayor tal como las ganas de cumplir su sueño.

La usuaria comentó que tiene como meta lograr estar en la zona VIP del evento, lo que sumado a los pasajes ascendería hasta los S/3000 para poder pagar todos los requerimientos.

¿Cuánto costarán las entradas de BTS en Lima?

La esperada banda de K-Pop anunció su primera presentación en Lima lo que generó gran emoción entre sus más allegadas fanáticas. Debido a la intensa emoción, la banda anunció que se ofrecerán dos conciertos para el público peruano.

Las dos fechas anunciadas para el Perú son el 9 y 10 de octubre del 2026 , lo que ha impulsado que su fanaticada ya comience a recaudar fondos para ver a Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin.

Lista de países que visitará BTS el 2026.

Toda sus fanáticas se encuentran a la espera de conocer todos los detalles para conocer en vivo a los carismáticos cantantes surcoreanos. Una de las preguntas más consultadas es cuánto costarán las entradas y desde cuándo estarán a la venta. Sin embargo, esta información aún no ha sido detallada.

Las seguidoras de la banda han lanzado algunas cifras estimadas teniendo como entrada más barata entre los S/350 y S/500, mientras que las más costosas ascenderían hasta los S/2000 y S/3000.

Para llegar a estos altos montos, una fanática peruana ha organizado una pollada para recaudar dinero y comprar una entrada VIP al concierto de BTS en Lima.