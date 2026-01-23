Luto en el rock: Reconocido músico falleció tras años luchando contra una grave enfermedad

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un aclamado músico, parte de una famosa banda de rock que marcó una era en la década de los ochenta, falleció el último jueves. Así lo comunicó su familia, a través de un comunicado en el que manifiesta su tristeza por su partida, tras años de lucha contra una grave enfermedad que no pudo vencer.

Parte de la historia del rock

El instrumentista que perdió la vida es Francis Buchholz, bajista de la agrupación alemana Scorpions, que perdió la vida a los 71 años. Sus parientes, mediante un pronunciamiento en redes sociales, dieron a conocer sobre el mal que sufría y su la lamentable partida.

"Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francisco falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor", menciona el primer párrafo de la publicación en Facebook.

Sus cuatro hijos señalan estar "destrozados" por la irreparable pérdida y que a lo largo de varios años estuvieron a su lado, mientras intentaba superar el mal oncológico, el cual no fue especificado. Terminan dándole las gracias a todos sus fans que lo apoyaron tanto en su etapa con Scorpions como en otros proyectos donde participó.

"A sus fans alrededor del mundo, queremos darles las gracias por vuestra inquebrantable lealtad, su amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Ustedes le dieron el mundo, y él les dio su música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó", cerraron.

Etapa de Buchholz con Scorpions

Buchholz entró al grupo formado en Hannover en 1973, siendo el tercer bajista tras las salidas de Joachim Kirchoff y Lothar Heimberg. Permaneció con la banda por 19 años, siendo parte de su auge en el rock. Fue parte de los éxitos 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane' o 'Still Loving You'.

Tras el nacimiento de sus gemelas, tomó la decisión de abandonar la agrupación para dedicarse más a ellas. Estuvo alejado del mundo de la música por un periodo considerable, hasta que retornó a finales de los noventa como editor y representante musical, además de ser músico de giras.

