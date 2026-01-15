Fallece leyenda del doblaje que participó en 'Dragon Ball' y 'Sailor Moon': Colegas lamentan y lloran su partida

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del doblaje en México y Latinoamérica lloran la inesperada partida de Gloria Rocha, reconocida por ser directora de doblaje en la versión en español de los animes 'Dragon Ball' y 'Sailor Moon', así como por dar voz a icónicos personajes de la televisión.

Gloria Rocha parte a la eternidad a los 94 años

El último miércoles 14 de enero, la conocida cariñosamente y con justa razón como "La Madrina", dejó de existir en el mismo día en que cumplía 94 años, cerrando de esta manera un ciclo de vida dedicado a interpretar a figuras de TV entrañables.

La lamentable noticia fue confirmada por diversos colegas del medio entre los que resaltó Lalo Garza, actor de doblaje reconocido por ser la voz de Krilin en 'Dragon Ball', mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter) con unas sentidas palabras destacando el impacto profesional y humano de Gloria Rocha.

"Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina"

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

A él se le sumó, Mario Castañeda, voz en español de 'Goku', quien compartió un emotivo adiós en el que recordó que hace 30 años le cambió su vida y subrayó "tu trabajo tocó el corazón de millones".

Cabe señalar que, hasta el momento no se ha conocido la causa oficial del deceso de Rocha Contreras. Solo se ha limitado a confirmar su fallecimiento y a destacar su legado dentro del doblaje en español latino.

Destacada e indeleble trayectoría en el doblaje

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932, fue una actriz y directora de doblaje mexicana con una carrera extensa y respetada. Inició su camino profesional a finales de la década de 1950 en la empresa de doblaje Rivatón de América.

Luego se integró a CINSA, empresa en la que trabajó hasta 1983. Tras esa etapa, continuó su carrera en Telespeciales, S.A., y más adelante colaboró con Producciones Salgado e Intertrack.

Y prestó su voz a entrañables personajes como Miss Piggy en Los Muppets, Olivia en Popeye, Vilma Dinkley en Scooby-Doo y Piolín en Looney Tunes, interpretaciones que mostraron su versatilidad y talento vocal.

Es así como el mundo del entretenimiento llora la partida de Gloria Rocha Contreras a los 94 años. Será recordada como una leyenda de la industria en Latinoamérica la cual fue directora de producciones como 'Dragon Ball' y 'Saylor Moon', así como por dar voz a diversas caricaturas.