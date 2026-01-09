Carlos Villagrán divide las redes sociales tras hacerle broma a un menor de edad ¿Se excedió?

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Uno de los personajes más entrañables del 'Chavo del 8' es Quico, el personaje que impulsó la carrera del actor mexicano Carlos Villagrán. Por esta fama, es reconocido por donde va, y así le pasó con un menor de edad, quien se le acercó, sin embargo, el intérprete lo recibió con una broma que ha dividido a las redes sociales.

Menor quería saludarlo

En el video compartido en varias plataformas, se aprecia al histrionista de 81 años saludando a un fan que lo graba con su celular en un centro comercial, cuando un pequeño se aproxima. Con la voz que identifica a la figura que lo lanzó a la fama, se despedía, hasta que se percato de la presencia del infante.

Tras llamar su atención, agachó la mirada y al notar su contextura física, exclamó "¡Ñoño! ¿Tú eres Ñoño?", logrando que el niño se avergüence ante los presentes que soltaron algunas risas. Acto seguido, Villagrán le dio un toque en el hombro y se retiró del lugar.

Aquí el momento en que Carlos Villagran le llama "Ñoño" a un niño.



¿Usted que opina? 🤔 pic.twitter.com/TxxcXTe2kl — Libro Negro (@Libro_negro_) January 9, 2026

La reacción del actor mexicano despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, con gente que lo respaldó y otros que lo criticaron. Algunos usuarios lo acusaron de no tener tino para con el menor, que solo quería saludar a su ídolo.

"Quico quiso hacer gracioso el momento. Una mentalidad más ágil y despreocupada habría seguido el juego", "Un Patán con un niño que poca madr3... y luego irse", "Villagrán, siempre sigue usando el personaje de Kiko", "Estaba en el personaje, tremenda escena la que sacó", fueron algunas reacciones en X.

Otra polémica reciente de 'Quico'

No es la primera vez que el nombre del artista mexicano está en boca de todos por su actitud con los seguidores. En agosto del 2025 grabó un clip junto a un fanático cantando el tema 'El Sapito'. En un 'meet and greet' interpretó el tema junto a un seguidor, sin embargo, una reacción al finalizar llamó la atención de los internautas.

Diciéndole "Ya, ya, ya,", y con su voz natural, el intérprete dio por finalizada su intervención, con una expresión de molestia. No obstante, esto no fue tomado en cuenta por las redes: "Hasta a mí me dolió", "Kiko: jefe estoy cansado", publicaron los usuarios en Instagram.

El actor mexicano Carlos Villagrán está en el ojo de la tormenta en las redes sociales por la broma que le hizo a un menor de edad. Por su apariencia física lo llamó 'Ñoño', generando comentarios divididos.