¡El fin de una era! PlayStation anunció que dejará de fabricar juegos físicos y apostará por lo digital

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Se pone fin a una etapa. El avance de la digitalización en la industria de los videojuegos acaba de concretar uno de sus pasos más definitivos. Así, luego de más de cinco años del lanzamiento del PlayStation 5, la empresa Sony anunció que dejará de fabricar juegos físicos y apostará por lo digital.

Adiós a la fabricación de juegos físicos

Los nuevos videojuegos que se lancen en las consolas PlayStation Digital Edition serán a partir de enero de 2028. Estos estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital, informó la compañía en una publicación de blog.

Sony Interactive Entertainment explicó que esta medida responde a "la evolución de las preferencias de los consumidores", ya que, según indicó, cada vez más jugadores optan por adquirir sus videojuegos de forma digital. Por tal motivo, todos los nuevos títulos llegarán únicamente en este formato.

Además, la reconocida entidad aclaró que la decisión no afectará a los juegos en formato físico que se comercialicen antes de la fecha establecida en la que dejarán de producirse. Es decir, los títulos ya lanzados o puestos en venta en disco podrán seguir circulando en ese formato.

"Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", señaló PlayStation en su publicación en la que también aseguró que continuará desarrollando nuevas formas para facilitar el acceso de los usuarios a su catálogo.

Vale señalar que, tanto el formato físico como el digital ofrecen ventajas, la decisión también plantea algunos inconvenientes para los jugadores. Uno de los principales es la dependencia de una conexión a internet y de las condiciones establecidas por la empresa propietaria de la plataforma o por los servicios en la nube que permiten acceder a los videojuegos.

Para los jugadores, la transición puede traer beneficios, y dudas. El formato digital facilita la compra inmediata, evita desplazamientos y permite mantener los juegos asociados a una cuenta. También reduce la dependencia de inventarios físicos y de disponibilidad en puntos de venta.

Play Station

Críticas por parte de la comunidad

Al conocerse este anuncio de que PlayStation ha generado escepticismo en la base de usuarios. En la misma publicación del blog oficial de Sony diversos jugadores expresaron su disconformidad, levantando críticas respecto a los costos de las licencias digitales en consolas frente a los valores manejados en plataformas de PC.

Entre los reclamos más repetidos destacan la dependencia de una conexión a Internet, los altos precios regionales y, fundamentalmente, la pérdida del sentido de propiedad real y de preservación que otorga el disco físico tradicional.

En conclusión, luego de más de cinco años del lanzamiento del PlayStation 5, la empresa Sony anunció que dejará de fabricar juegos físicos y apostará por lo digital. Esta medida regirá a partir de enero de 2028 en medio del avance de la digitalización.