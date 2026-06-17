Nuevo tráiler de "Spider-Man Brand New Day": Nueva mutación de Peter Parker y reaparición de Hulk salvaje

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day, lanzado hace apenas unas horas, parece confirmar varias teorías que varios seguidores venían anticipando. La narrativa se inspiraría en la saga de cómics The Other, donde Peter Parker atraviesa una crisis a través de una mutación que culmina con un posterior renacimiento con poderes ampliados.

En el avance se observa cómo el héroe experimenta esta transformación que, reflejada por momentos en los ojos de araña totalmente negros, lo dota de mayor fuerza y resistencia, además de la aparición de telarañas orgánicas, un guiño directo a la versión cinematográfica de Tobey Maguire.

Este renacer conecta con el final de No Way Home, donde Peter quedó aislado y olvidado por todos. Ahora, el personaje regresa con una identidad reconstruida y un poder renovado, lo que marca el inicio de una nueva etapa más oscura y visceral dentro del MCU.

La nueva cinta mostrará a Peter Parker con nuevos poderes.

Vuelve un Hulk más salvaje

La gran sorpresa del tráiler es la reaparición de Hulk, en una versión salvaje y descontrolada. Las imágenes sugieren que está siendo manipulado por el villano central, desembocando un enfrentamiento brutal entre él y Spider-Man. Esta versión recuerda al Hulk de las primeras fases del MCU, mucho más impredecible y peligroso, lo que añade tensión a la trama.

El contraste entre el Hulk racional ("Smart Hulk") y esta faceta salvaje podría ser explorado en la película, mostrando un conflicto interno en Bruce Banner que se convierte en un arma en manos del antagonista.

Nuevos aliados y enemigos

El tráiler también confirma la participación de The Punisher (Jon Bernthal), quien aparece como un aliado incómodo en un entorno marcado por violencia urbana y conspiraciones criminales.

Entre los villanos destacan Scorpion (Michael Mando) y Tombstone, reforzando el tono callejero y crudo que Marvel Studios busca para esta entrega. La dirección de Destin Daniel Cretton promete un enfoque más adulto y urbano, con un Peter Parker que debe sobrevivir sin el respaldo de los Vengadores.

The Punisher acompañará a Peter en gran parte de la historia.

Estreno y preventa

La película tiene fecha de estreno en Perú para el 29 de julio de 2026, y la preventa de entradas ya está disponible en algunas cadenas de cine. Marvel Studios apuesta por convertir esta entrega en un punto de inflexión para el personaje, con un arco narrativo que redefine sus poderes y su rol dentro del universo cinematográfico.

Con telarañas orgánicas, poderes ampliados y un tono más oscuro, Peter Parker inicia una nueva era en el MCU. La expectativa es enorme: el renacer del héroe promete ser uno de los momentos más decisivos del cine de superhéroes en 2026.