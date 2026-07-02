JNE proclamará resultados oficiales de la segunda vuelta este viernes 03 de julio al mediodía

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo este viernes 03 de julio, desde el mediodía.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con la contabilización de actas presidenciales al 100 %, dándole el primer lugar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 50.13 %, y su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, 49.86 %.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que proclamará los resultados de la elección de presidente y vicepresidentes este viernes 3 de julio, a partir del mediodía.



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JNE quedó expedito a oficializar resultados

Este procedimiento del proceso electoral continúa luego de que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país culminaran con la proclamación descentralizada de resultados de los comicios celebrados el pasado 7 de junio.

Asimismo, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó el martes 30 de junio, que el Pleno del JNE había quedado expedito a proclamar la decisión de la población en las urnas, tras haber atendido en su totalidad la carga procesal a su cargo.

En ese sentido, el funcionario indicó que fueron resueltas 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación por parte de ambas organizaciones políticas.

Entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora será a medidos de julio

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó el pasado viernes 26 de junio, que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.

"Esta está prevista para el 15 de julio, al mediodía también, lo vamos a hacer en el Teatro Nacional. Así que ya tenemos prevista, estamos organizando esta ceremonia protocolar, que no deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, una nueva plancha presidencial, que va a liderar en el próximo período constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos", indicó.

Tras la entrega de las credenciales a cargo del JNE, todo quedará listo para la juramentación a la Presidencia de la República, el próximo 28 de julio en el Congreso bicameral, que también ya recibió dicho documento a finales de junio.

De esta manera, empieza a llegar a su fin el proceso electoral en curso que definirá a las nuevas autoridades para los próximos cinco años.