Disney estrena trailer oficial de "Hexed", su nueva película animada original

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El gigante de la animación ha vuelto a encender las redes sociales y la cartelera de Hollywood. Disney sorprendió a todos sus seguidores al lanzar el avance oficial y poster de su anticipada película "Hexed".

La compañia publicó este martes 16 de junio el primer teaser y afiche oficial de "Hexed", su próxima producción animada que llegará a los cines este 25 de noviembre de este año.

Se liberó el primer poster y tráiler oficial

Este primer avance, que cuenta con una duración de aproximadamente 2 minutos, nos introduce a un nuevo y mágico universo cinematográfico.

El teaser abre con Billie hablándose a sí misma mientras camina por los pasillos de su colegio. A su alrededor, los compañeros la ven de reojo y susurran a su paso.

La secuencia muestra el momento en que todo cambia para Billie cuando, encerrada en un baño para acabar su tarea, se le cae una peculiar pulsera con una piedra morada.

Al intentar recogerla, sus dedos emiten chispas y el accesorio, movido por una fuerza sobre natural, retorna con su dueña.

Billie descubre poderes mágicos cuando su pulsera con piedra morada se activa.

Los poderes recién descubiertos desatan un caos en el baño del colegio y en la vida de Billie, quien termina siendo expulsada de la institución. Sin nada más que perder, Billie intenta replicar los poderes en su habitación y logra abrir un portal que la transporta a Hexe, el reino de las brujas.

Disney publicó este martes 16 de junio el primer teaser y poster oficial de "Hexed", su próxima producción animada original.

Es la nueva película animada original de Disney para este año

Frente a una serie de producciones cinematográficas que consisten en secuelas, spin-off y más de la misma historia, "Hexed" se perfila como la gran apuesta original de Disney para este año.

La encargada de dar vida a Billie es la actriz Hailee Steinfeld, reconocida mundialmente por prestar su voz a Gwen Stacy en la exitosa saga animada de Spider-Man.

Rashida Jones, Andrew Cripps, y Hailee Steinfeld en un evento por Hexed: Bienvenidos a Hexe (2026)

La dirección de "Hexed" está en manos de una dupla con un recorrido impecable en el estudio: Fawn Veerasunthorn y Jason Hand. Veerasunthorn formó parte del equipo de animación de grandes éxitos mundiales como Frozen y Zootopia.

Con este anuncio, la cinta se suma a las grandes expectativas animadas de la compañía, compartiendo la atención del público junto a próximos proyectos como Toy Story 5.