Está de vuelta: Cristorata vuelve a Kick después de baneo intempestivo y agradece a sus seguidores

Cristorata, el popular streamer peruano, anunció su regreso luego de la pasada censura que le aplicó Kick. La plataforma había anunciado que el canal del creador de contenido estaría un año baneado, pero días después anunció en sus redes sociales que volvería.

El pasado 18 de enero, por medio de las historias de su Instagram, Cristorata le hizo saber a sus seguidores que se encontraba muy feliz de regresar pronto y que se compromete en brindar contenido de calidad para sus 'adokines', apodo con el que el streamer se refiere a su comunidad.

Luego del baneo que le aplicaron a su canal en Kick el pasado 15 de enero, su mensaje sorprendió por la rapidez de su vuelta a los streams. Pese a que en un inicio se había anunciado que estaría un año afuera de la plataforma de transmisión.

Su regreso a las pantallas de Internet se dio este domingo 19 de enero en la tarde en el stream que lleva por título 'El Regreso'. Este anuncio fue compartido igualmente en su cuenta de Instagram a través de sus historias.

"Estoy feliz de regresar pronto y compartir nuevos contenidos con ustedes. Quiero agradecerles por su apoyo y lealtad. Cada mensaje, cada correo lo recibí con mucho amor, realmente no me imaginé tanto apoyo de su parte, seguiré enfocado en mi objetivo. De darles contenido que realmente se merecen ¡Gracias por ser parte de mi comunidad mis 'adokines'! Los amo la c...", publicó en su IG.