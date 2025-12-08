RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Un autógrafo y cuatro disparos

45 años de la muerte de Jonhn Lennon: ¿Cómo fue la última noche del líder de los Beatles?

El 8 de diciembre del 1980, a las 11:15 p. m., John Lennon perdió la vida tras ser atacado a disparos. A 45 años de su muerte recordamos sus últimas horas de vida.

45 años de la muerte de John Lennon
45 años de la muerte de John Lennon (Andina)

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 08/12/2025

Luego de 45 años de aquel 8 de diciembre de 1980 que marcó a los fans de The Beatles con la pérdida de su líder, Jonh Lennon, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, recordamos como fueron sus últimas horas previas a su pérdida. 

Su último día

La mañana de aquel día, en el edificio Dakota de Nueva York, inició su jornada junto a su esposa, Yoko Ono, conversando de trabajo y futuros proyectos a realizar. 

Ese mismo día, la pareja recibió a la fotógrafa de Annie Leibovitz para una sesión se publicaría en Rolling Stone. Durante la sesión, el cantante se mostró relajado y cariñoso, posó abrazando a su pareja. 

Luego salió para atender una entrevista radial donde habló de música, planes a futuro y su entusiasmo por la nueva etapa en su vida que venía viviendo, pues había vuelto a la música, estaba promocionando su álbum 'Double Fantasy' y disfrutaba la vida de familiar con su esposa e hijo, Sean. 

En la tarde, Lennon y Ono fueron al Record Plant Studio para trabajar en nuevas grabaciones. Técnicos y músicos que estuvieron en el lugar recordarían después que Lennon estaba feliz, participaba activamente en cada detalle y hacía bromas. 

Asesinato del líder de The Beatles

La pareja regresó al edificio Dakota alrededor de las 10:50 p. m., donde algunos fanáticos estaban esperándolos fuera para pedir autógrafos. Entre ellos se encontraba Mark David Chapman, a quien Lennon ya había firmado un disco horas antes. 

El hombre parecía calmado, pero realmente se encontraba obsesionado con la idea de asesinarlo. Ese pequeño momento fue breve y tranquilo, por lo que Lennon no sospechó nada. 

Pero minutos más tarde, el sujeto dio cuatro pasos hacia él, lo llamó por el apellido y disparó cuatro veces contra Lennon, quien logró avanzar unos pasos antes de desplomarse en el vestíbulo. El portero del lugar y algunos vecinos corrieron a ayudarlo, mientras Chapman se quedó quieto en el lugar. 

La policía llegó rápidamente, los agentes al ver la gravedad de las heridas, decidieron no esperar una ambulancia y lo cargaron en su patrulla. En el camino al Hospital Roosevelt intentaron que se mantuviera consciente, pero las lesiones internas eran demasiado severas. 

En el hospital, los médicos realizaron maniobras de emergencia durante varios minutos, pero a pesar de sus esfuerzos, las heridas causadas por los disparos habían dañado órganos vitales y le ocasionaron un gran nivel de pérdida de sangre. Fue a las 11:15 p. m., que los médicos declararon la muerte de John Lennon. 

Fue así como el líder de The Beatles, vivió sus últimas horas aquel 8 de diciembre que lamentablemente perdió la vida. 

