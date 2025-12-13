RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Grave denuncia!

Pedro Castillo denuncia ataque en domicilio de su hermano: "Fueron atados de pies y manos"

El expresidente Pedro Castillo denunció que su hermano sufrió un ataque en su vivienda tras ser atado de pies y manos junto a su esposa, sufrir golpes y el robo de sus pertenencias por desconocidos.

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/12/2025

El expresidente Pedro Castillo denunció que desconocidos ingresaron a la vivienda de su hermano, en Cajamarca, en donde los ataron de pies y manos, golpearon y robaron. El exjefe de Estado calificó lo sucedido como un "amedrentamiento político".

Atacan a familia de Pedro Castillo

A través de sus redes sociales, el exmandatario reveló que el último viernes 12 de diciembre a las 7:30 p. m. tres sujetos encapuchados ingresaron de forma violenta al domicilio de su hermano José Mercedes Castillo Terrones, en donde, junto a su esposa, Luzmila Gómez Olano, fueron atados de pies y manos, golpeados y les robaron sus celulares así como objetos de valor. 

Según detalló en su publicación, la pareja fue salvada por las rondas campesinas, luego de que en un descuido de los delincuentes, su hermano lograra escapar para pedir auxilio a su comunidad y a la PNP. Al darse cuenta, estos individuos escaparon con paradero desconocido. 

Lo considera un ataque político

Castillo calificó este hecho como un acto de "amedrentamiento político" y sostuvo que la acción delincuencial comprometió la integridad física y psicológica de sus familiares. 

"Es el retorno de las prácticas de aquellos años en los que la ambición por mantener el manejo del poder llevaba a gobernantes ya sus secuaces a difamar, perseguir y desaparecer a los verdaderos líderes y representantes del pueblo", expresó. 

Además, rememoró su historia al señalar que ha venido sufriendo de "acoso político" debido a que no se logró doblegar su honestidad, lealtad al pueblo y fortaleza política.

 "Ni con la vacancia inconstitucional, ni con mi secuestro en Barbadillo; menos podrán ahora, utilizando los viejos métodos de la dictadura, apartarme del propósito de liderar esta gesta política Juntos con el Pueblo, nacidas de la más amplia convicción popular para recuperar el gobierno del pueblo", manifestó. 

Asimismo, sostuvo que "por más espinas y piedras que pongan" en su camino en su búsqueda de libertad, permanece fuerte junto a la población. Además, señaló su solidaridad para su familia ante lo sucedido.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez, publicó un oficio dirigido al Congreso de la República en el que se informa lo sucedido contra la familia de Castillo, en ese sentido exigió una investigación de la PNP para hallar a los responsables de este hecho que generó temor en los familiares del expresidente. 

Temas relacionados ataque a su familia Cajamarca denuncia Pedro Castillo PNP

