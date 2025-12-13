Natalia Málaga acusa a su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima, de múltiples infidelidades

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La entrenadora de Géminis, Natalia Málaga, abrió su corazón y reveló detalles poco conocidos de su matrimonio con Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima. La entrenadora de vóley confesó que enfrentó varias infidelidades y explicó cómo terminó su relación con el padre de su hija.

Gustavo Zevallos le fue infiel a Natalia Málaga

Durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, Natalia Málaga sorprendió al relatar que su matrimonio con Gustavo Zevallos terminó apenas nueve meses después del nacimiento de su única hija, hoy de 29 años. La conductora no dudó en preguntar si, como muchos jugadores de fútbol, su ex había sido mujeriego.

La exvoleibolista respondió: "Por ahí se le resbalaba y se le empayaba. Y 'suá, suá', le caía". Además, aclaró que no siempre fue ella quien descubría los engaños, aunque sí reconoció un momento decisivo.

"Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche", confesó ante una sorprendida Magaly Medina.

Natalia Málaga explicó que la relación ya atravesaba dificultades antes del nacimiento de su hija, especialmente porque ella estaba concentrada en sus entrenamientos como seleccionada de vóley durante una de las etapas más exitosas del deporte peruano.

"Le molestaba mucho que me concentrara, que viajara. Lo odiaba a Mr. Park", recordó en referencia al técnico coreano del equipo nacional.

Gustavo Zevallos y Natalia Málaga ponen fin a su relación

Tras la llegada de su hija, ambos decidieron poner fin a su matrimonio al considerar que ya no existía un interés en continuar juntos.

"La relación ya estaba ya... Ya no había ese respeto. No es que no haya un respeto, sino esa preocupación", comentó.

Málaga evitó precisar si la infidelidad de Zevallos fue el hecho decisivo, pero sí reconoció con nostalgia la etapa de enamorados:

"Estaríamos enamorados porque yo era bien idio**. Todo el día estaba de la mano, era bien celozasa. Mi relación con él como enamorados era bien bacán".

Rumores con Eva afectaron a hija de Natalia Málaga

En esa misma entrevista, Natalia Málaga reveló, sin filtros, sobre lo que le dijo a su hija frente a los rumores que la relacionaban sentimentalmente con Eva Ayllón.

"Le hablé muy claro y le dije: 'Te lo estoy diciendo yo. Tú a él (el entonces enamorado de su hija) es tu amigo, tu enamorado. Tú lo quieres para casarte, tal vez en un futuro. Eva es mi amiga, no es mi enamorada, menos la quiero para casarme. Que te queden las cosas bien claras", expreso.

