Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El director de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, falleció durante la mañana del 6 de diciembre a los 99 años en Puerto Rico, según confirmaron fuentes cercanas al maestro de la salsa y diversos artistas que se vieron inspirados por su legado.

Rafael Ithier falleció a los 99 años

El mundo de la música se tiñe de luto con la partida de Rafael Ithier Natal, artista, compositor, productor musical y uno de los fundadores de la emblemática orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció a los 99 años.

La lamentable noticia fue confirmada a la prensa local por el abogado de la familia, Víctor Rivera, y diversos medios de comunicación puertorriqueños hacia el mundo.

Según se confirmó por fuentes cercanas a la familia, Ithier falleció de manera natural en su hogar en Puerto Rico, donde se mantenía en reposo tras superar una pulmonía.

La orquesta de salsa recibió la noticia en medio de una gira por Estados Unidos cuya última presentación ocurrió el último 5 de diciembre en Miami y cuenta con una función pactada para este 7 de diciembre en Orlando.

Se presentó en el Gran Teatro Nacional en Lima

La última presentación de la Universidad de la Salsa en la capital peruana ocurrió el pasado 16 y 17 de agosto en el Gran Teatro Nacional, donde la excelencia musical de la orquesta ofreció un espectáculo de primer nivel con la calidad sonora que le merece.

Sin embargo, una de las últimas presentaciones que contó con la dirección musical del maestro Rafael Ithier ocurrió hace dos años: el pasado 30 de setiembre y 1 de octubre de 2023 en el mismo escenario, donde el líder del Gran Combo participó dirigiendo el espectáculo tras permanecer unos meses alejados de la tarima.

Rafael Ithier durante la presentación en el Gran Teatro Nacional en el 2023

Ithier Natal resaltó la oportunidad de ser la primera orquesta de salsa en presentar un espectáculo en alta calidad escénica y tecnológica frente a una audiencia deleitada por sus memorables canciones como Te Regalo el Corazón, Me Liberé o Ojos Chinos.

Ganador de dos Latin GRAMMYs

Los Premios Grammy Latinos ofreció un recordatorio de los premios logrados por el maestro de la salsa tras su fallecimiento. "Ithier deja un legado eterno en la salsa. Gracias, Maestro, por una vida dedicada a la música", expresaron a través de la red social Instagram.

Junto a la agrupación de salsa, Ithier ganó dos veces el Latin Grammy y el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Rafael Ithier Natal, músico, experimentado pianista, arreglista, compositor puertorriqueño y fundador del Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años en su natal país pero deja un inmenso legado para la institución de la salsa y la música a nivel mundial.