PNP detuvo a más de 1.500 extranjeros en situación irregular durante megaoperativo en el Rímac: Podrían ser expulsados

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el Rímac, la Policía Nacional del Perú realizó una intervención a más de 1.500 personas en estado irregular, en su mayoría extranjeras, quienes fueron trasladadas para pasar verificaciones y determinar su situación migratoria en el país.

Intervención en el Rímac

La noche del 13 de diciembre estuvo movida en el distrito del Rímac. La Policía Nacional del Perú ejecutó una intervención masiva que terminó con más de 1.500 personas trasladadas al cuartel Juan Benítez Luna.

En el Rímac, la Policía Nacional del Perú realizó una intervención a más de 1.500 personas en estado irregular, en su mayoría extranjeras, quienes fueron trasladadas para pasar verificaciones y determinar su situación migratoria en el país.



El objetivo fue revisar documentación y confirmar quiénes se encuentran de manera regular o irregular en el Perú. Todo esto se desarrolló bajo un fuerte resguardo policial y con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo.

Hasta el lugar llegaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el presidente de la República, José Jerí, quienes supervisaron directamente cómo se estaba desarrollando este proceso.

La presencia de estas autoridades marcó la importancia del operativo y el seguimiento que se le viene dando desde el Gobierno. "Los detenidos están siendo procesados y de ser el caso, podrán ser expulsados", informó la Presidencia del Perú.

¡Más 1500 extranjeros indocumentados intervenidos!

A pocas horas de su retorno de Ecuador, el presidente de la república, José Jerí, participó en la presentación de los resultados del megaoperativo de verificación de situación migratoria en todo el país.



Lo que dijo el ministro del Interior

Durante la intervención, el titular de la cartera del Interior, Vicente Tiburcio, brindó detalles concretos sobre los avances del operativo y las cifras que se manejan hasta el momento.

"Hasta hasta el momento vamos con mil quinientas personas que se ha intervenido, de los cuales, de 700 personas, ya han sido verificados, y de ellos, hemos encontrado que 99 personas están en forma irregular, y también como 90 personas, que está próximo a su vencimiento, de su permanencia, aquí en el Perú", señaló.

Las personas intervenidas llegaron en buses de la Policía Nacional del Perú, combis particulares e incluso en la parte posterior de algunos patrulleros, a la espera de pasar por el proceso que definirá su situación migratoria.

La intervención en el Rímac sigue en marcha. La Policía confirmó que 99 personas están en situación irregular, mientras continúa la verificación de documentos del resto de intervenidos.