La Gran Sangre regresa: Carlos Alcántara se rapa para volver a personificar a 'El Dragón'

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de que anunciarán el regreso de la icónica producción 'La Gran Sangre', Aldo Miyashiro reveló que Carlos Alcántara, uno de los actores, se rapó el cabello para volver a personificar a 'El Dragón'.

Vuelve 'El Dragón'

A través de sus redes sociales, el autor y actor principal, publicó un video en el que se observa a Carlos Alcántara con una capa en la peluquería, así como un gorro.

Un peluquero se acerca a este con una maquina para afeitar, le quita el gorro y los lentes y comienza a raparle la cabeza poco a poco. Se observa el pelo del actor en el suelo y luego de ello una toma en donde se le ve con la cabeza con espuma para afeitar. Tras un corte se ve a 'El Dragón'.

La publicación va acompañada de la siguiente descripción: "VUELVE El Dragón, lleno de furia. Que se cuiden los malditos" y etiqueta a los miembros del reparto.

Regresa 'La Gran Sangre'

El anuncio del regreso de la producción fue realizado a través de una publicación en redes sociales con una imagen en la que aparecen Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille reunidos en un set creativo, luciendo sus icónicos roles policiales.

Miyashiro acompañó la foto con la leyenda: "Acá estamos. Pietro, Cachín y Aldo. Mandril, Dragón y Tony. Volvemos. Que se cuiden los malditos", lo que provocó una avalancha de comentarios.

La imagen reunió al equipo que dio vida originalmente a la serie, Miyashiro como Tony Blades, Alcántara como Dragón y Sibille como Mandril. Con un mensaje: "La voz del pueblo es la voz de Dios. Y sí, volvemos. Que se cuiden los malditos. Cada semana tendrán una noticia. ¡Nos vemos, sangre!".

El regreso encendió las esperanzas de los seguidores, quienes en pocos minutos inundaron la sección de comentario con frase de la clásica ficción y reclamos de confirmación. La indicación de "cada semana tendrán una noticia" siguiere que el equipo podría lanzar avances progresivos hasta el estreno del proyecto.

Los detalles oficiales permanecen escasos, ya que, no se ha confirmado ni formato ni fecha concreta. La producción original, fue creada por Capitán Pérez Producciones con guion de Miyashiro, logró altos índices de audiencia y generó una legión de fans que hoy aguarda su retorno.

Es por este regreso que, Carlos Alcántara se rapó el cabello para volver a personificar a 'El Dragón', lo que sugiere que las grabaciones de la producción comenzarán.