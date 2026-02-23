Alex Sentatión el DJ latino más influyente y famoso del mundo llega para Una Noche de Salsa 14

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una lluvia de estrellas se apodera de nuestro país y hoy se confirma la presencia de Alex Sensation, el DJ latino más importante del planeta, quien será el invitado de lujo en la edición 14 de Una Noche de Salsa, según confirmó Tropimusic. El evento se llevará a cabo el viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional.

Quedan pocas entradas para la última fecha, las cuales están disponibles a través de los módulos de Teleticket con cualquier medio de pago.

Alex Sensation es uno de los artistas más prestigiosos y respetados de la comunidad latina. En Estados Unidos destaca por liderar dos de los espacios radiales más importantes, Zol 107.9 FM y Mega 97.9 FM, donde sus mezclas y entrevistas son escuchadas por millones de hispanos en todo el territorio norteamericano.

Trayectoria internacional

De origen colombiano, Alex Sensation ha colaborado con reconocidos artistas como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam y Gente de Zona, entre muchos otros. Su talento lo ha llevado a llenar estadios gracias a sus pegajosas mezclas y su inigualable energía en escena. Además, ha prometido transmitir sus famosos programas radiales desde Lima, Perú, lo que representa una gran oportunidad para los talentos nacionales.

El DJ se mostró muy emocionado por llegar por primera vez a nuestro país y tiene en su agenda visitar Cusco. De esta manera, se suma a un cartel de primer nivel conformado por El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y su Orquesta, Adolescentes Orquesta, Willie González, David Pabón, Nino Zegarra, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Pipe Murillo con su Tributo a Eddie Santiago, Rey Calderón y diversas orquestas nacionales.

Una Noche de Salsa a puertas del sold out

Cabe señalar que el evento de salsa más importante del año ya tiene completamente agotadas las entradas para el 27 de marzo, mientras que la fecha del sábado 28 está a punto de colgar el cartel de sold out. Sin duda, a poco más de un mes del espectáculo, ya se perfila como un rotundo éxito para los amantes de la salsa.

