RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
¡No te lo puedes perder!

Alex Sentatión el DJ latino más influyente y famoso del mundo llega para Una Noche de Salsa 14

El DJ colombiano Alex Sensation encabezará la edición 14 de Una Noche de Salsa este 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional. Las entradas para el festival de salsa más importante de la región están a punto de agotarse.

Alex Sentatión
Alex Sentatión (Foto: Difusión)

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 23/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Una lluvia de estrellas se apodera de nuestro país y hoy se confirma la presencia de Alex Sensation, el DJ latino más importante del planeta, quien será el invitado de lujo en la edición 14 de Una Noche de Salsa, según confirmó Tropimusic. El evento se llevará a cabo el viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional.

Quedan pocas entradas para la última fecha, las cuales están disponibles a través de los módulos de Teleticket con cualquier medio de pago.

Alex Sensation es uno de los artistas más prestigiosos y respetados de la comunidad latina. En Estados Unidos destaca por liderar dos de los espacios radiales más importantes, Zol 107.9 FM y Mega 97.9 FM, donde sus mezclas y entrevistas son escuchadas por millones de hispanos en todo el territorio norteamericano.

Trayectoria internacional

De origen colombiano, Alex Sensation ha colaborado con reconocidos artistas como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam y Gente de Zona, entre muchos otros. Su talento lo ha llevado a llenar estadios gracias a sus pegajosas mezclas y su inigualable energía en escena. Además, ha prometido transmitir sus famosos programas radiales desde Lima, Perú, lo que representa una gran oportunidad para los talentos nacionales.

El DJ se mostró muy emocionado por llegar por primera vez a nuestro país y tiene en su agenda visitar Cusco. De esta manera, se suma a un cartel de primer nivel conformado por El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y su Orquesta, Adolescentes Orquesta, Willie González, David Pabón, Nino Zegarra, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Pipe Murillo con su Tributo a Eddie Santiago, Rey Calderón y diversas orquestas nacionales.

¡Paulo Londra arrasa en Lima! Entradas de preventa se agotan en tiempo récord e inicia la venta general
Lee también

¡Paulo Londra arrasa en Lima! Entradas de preventa se agotan en tiempo récord e inicia la venta general

Una Noche de Salsa a puertas del sold out

Cabe señalar que el evento de salsa más importante del año ya tiene completamente agotadas las entradas para el 27 de marzo, mientras que la fecha del sábado 28 está a punto de colgar el cartel de sold out. Sin duda, a poco más de un mes del espectáculo, ya se perfila como un rotundo éxito para los amantes de la salsa.

Las entradas continúan a la venta en Teleticket con cualquier medio de pago.

Temas relacionados Alex Sensation Concierto Estadio Nacional salsa Una Noche de Salsa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA