El mundo del entretenimiento y Hollywood está de luto. Se confirmó la muerte de la querida e icónica actriz que formó parte del elenco de 'Scary Movie'. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento de la artista, quien fue hallada sin vida en su hogar en San Diego.

Hallan sin vida a actriz de 'Scary Movie'

El hijo de la artista confirmó la noticia al portal TMZ. De acuerdo a su testimonio, la actriz Jayne Trcka fue hallada sin vida en su vivienda en San Diego, California el 12 de diciembre, pero no se había dado a conocer el lamentable fallecimiento hasta ahora porque preferían mantener en reserva la situación mientras las autoridades investigaban las causas que llevaron a su irremediable pérdida.

La artista falleció a los 62 años, dejando su huella imborrable por su carisma y talento para la actuación. Una amiga de Jayne Trcka trató de comunicarse con ella en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Al ir a su vivienda, la halló inconsciente en la cocina. De inmediato llamó al 911 y, al llegar, los paramédicos confirmaron su muerte.

El hijo de Trcka afirmó que desconocía la existencia de alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera explicar su fallecimiento. Sin embargo, un vocero del médico forense señaló a The U.S. Sun: "Se encontró un trauma en el cuerpo, pero en este momento no es posible determinar la causa de la muerte".

Trayectoria de Jayne Trcka

Jayne Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, EE. UU. En 1986 se trasladó al sur de California, donde empezó a entrenar con pesas y, apenas dos años después, ya participaba en competencias de fisicoculturismo, antes de dar el salto al cine.

Recordada por su papel de Miss Mann, una profesora de gimnasio de la ficticia B.A. Corpse High School, en la primera entrega de la película 'Scary Movie', que le permitió convertirse en una figura reconocible dentro de la comedia de parodia, y también tuvo participaciones en programas de televisión como 'The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?'

Pero también sobresalió al aparecer en el videoclip Telephone, una canción de Lady Gaga con Beyoncé en 2010. También formó parte de la película 'The Bad Batch'(2016), junto a Keanu Reeves y Suki Waterhouse, así como en producciones 'The Black Magic' (2002), 'Nudity Required' (2003), 'The Interplanetary Surplus Male and Amazon Women of Outer Space' (2003) y 'Cattle Call' (2006).

Se espera que en los próximos días, las autoridades competentes proporcionen más información sobre las causas exactas de la muerte de la icónica actriz y fisicoculturista Jayne Trcka, conocida por su papel como Miss Mann en la película de comedia 'Scary Movie' (2000).