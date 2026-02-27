Jim Carrey recibe el César de honor y sorprende al mundo con un aspecto IRRECONOCIBLE

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reconocido actor generó un enorme revuelo este 26 de febrero en París al asistir a la 51ª edición de los Premios César, los denominados Oscar franceses, donde fue homenajeado con un César Honorífico por su trayectoria artística, en el teatro Olympia de París.

Jim Carrey fue invitado a subir al escenario para recibir uno de los máximos honores de la industria cinematográfica francesa, un premio que reconoce su por toda su trayectoria profesional, siendo esta una de sus escasas apariciones públicas en los últimos tiempos.

Fue introducido por colegas y ovacionado por el público, quien aplaudió tanto su carrera como su discurso emotivo, donde compartió que su papá le "enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa" y contó que una vez le dijo que

"Si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero. Es muy difícil, pero debemos intentarlo. Siempre sonreiré al recordarlo", expresó emocionado.

Durante su intervención, el propio actor ha compartido un detalle personal de sus raíces con un emotivo discurso en el que recordó los orígenes de su propia familia en Francia.

"Hace unos trescientos años, mi tatarabuelo, Marc François Carrey, dejó Saint-Malo, Francia, para irse a Canadá. Esta noche, con este magnífico honor, este círculo se ha cerrado. Quizás esto es lo que mi familia buscaba", manifestó el actor.

El actor canadiense-estadounidense, de 64 años, se presentó en la emblemática ceremonia luciendo un look totalmente diferente al que sus fans estaban acostumbrados: cabello largo, atuendo completamente negro y rasgos faciales que muchos calificaron como sorprendentes.

La atención del público no se centró únicamente en el galardón, sino en la reacción inmediata en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios expresaron sorpresa, confusión e incluso teorías extravagantes sobre su apariencia, con comentarios que iban desde sugerir que parecía otra persona.

Este regreso a la alfombra roja ocurre después de que Jim Carrey anunciara su retiro gradual de los focos tras Sonic the Hedgehog 3, estrenada en 2024, priorizando su vida privada y reduciendo apariciones públicas. Su presencia en París fue, para muchos, la primera vez que se le veía en un evento importante desde esa retirada, y su nueva imagen intensificó las reacciones.

Jim Carrey convirtió su homenaje en los Premios César no solo en una celebración a su carrera, sino en un fenómeno viral, recordándonos que incluso las figuras más queridas pueden sorprender y dividir a su público con cada nueva aparición.