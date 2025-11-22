Ibai Llanos asegura que Alianza Lima es "el más grande" del Perú por encima de Universitario y Cristal

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La frase de Ibai Llanos sobre Alianza Lima como "el más grande del Perú" remeció a los hinchas y volvió a encender la eterna discusión con Universitario y Sporting Cristal. El comentario del streamer español abrió un nuevo capítulo en la rivalidad histórica entre los grandes clubes del fútbol peruano.

El comentario de Ibai Llanos

Todo empezó en una transmisión en vivo junto a Davoo Xeneize, el streamer argentino que siempre está metido en el análisis futbolero sudamericano.

En plena conversación, Davoo lanzó la típica pregunta que, tarde o temprano, termina metiendo a todos en líos: "¿Cuál es el más grande del Perú?". Mencionó a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal... y ahí vino la bomba.

Sin pensarlo ni un segundo, Ibai Llanos respondió: "Alianza Lima". Ni titubeos, ni explicación larga, nada. Solo eso. Una frase que voló en segundos a todas las redes peruanas y que, como era de esperarse, reavivó la eterna discusión entre las hinchadas.

En X, TikTok y Facebook todos tenían algo que decir. Hinchas íntimos celebraron el comentario como si fuera un gol en el último minuto. En cambio, los de la 'U' y Sporting Cristal saltaron con estadísticas, finales, títulos y cualquier argumento posible para cuestionar la afirmación.

Algunos usuarios lo tomaron como respaldo internacional, mientras otros soltaron críticas tipo: "¿Ibai qué sabe de fútbol peruano?" o "Davoo conoce más la historia que él".

En pocas horas, el comentario ya estaba en todos lados, y el debate se puso tan intenso como siempre cuando se toca este tema.

¿Quién es realmente Ibai Llanos?

Para quienes no lo siguen de cerca, Ibai Llanos no es solo un streamer más. El español, nacido en Bilbao, es una de las figuras más influyentes del mundo digital.

Con 30 años, tiene una comunidad gigante que lo sigue por sus transmisiones de fútbol, reacciones, contenido gastronómico y eventos masivos como "La Velada del Año", donde reúne a más público que muchos canales de TV.

Además, su presencia en Latinoamérica es enorme. Conversa constantemente con creadores de la región y suele reaccionar a partidos, jugadores y momentos del fútbol sudamericano.

Por eso, cuando opina algo sobre un club de cualquier país, la gente lo escucha... y en Perú, claro, no pasó desapercibido.

No es la primera vez que menciona a Alianza

El comentario no apareció de la nada. No es la primera vez que Ibai Llanos habla bien de Alianza Lima. Hace un tiempo, durante una transmisión con La Cobra, ya había elogiado al equipo victoriano luego del partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025, donde el cuadro blanquiazul salió airoso.

En ese en vivo, el español dijo con sorpresa: "En Perú hay buen fútbol", resaltando la actuación aliancista. Incluso agregó: "Me está sorprendiendo", dejando claro que no fue solo un comentario por compromiso.

Con ese antecedente, no sorprendió tanto que eligiera a Alianza como "el más grande", aunque igual la frase terminó revolcando todo el ambiente futbolero peruano.

El comentario de Ibai Llanos sobre Alianza Lima como "el más grande del Perú" volvió a mover las aguas del fútbol local y desató una ola de reacciones en redes. Una simple frase bastó para que hinchas de Universitario y Cristal entraran nuevamente en debate.