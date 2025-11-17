Congreso: Convocan para HOY a ministro de Salud, Transporte y Cultura para informar de acciones

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros de Salud, Luis Quiroz; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; y de Cultura, Alfredo Luna, fueron invitados este lunes 17 de noviembre al Congreso de la República con la finalidad de que informen sobre las acciones que vienen cumpliendo en sus respectivos sectores.

Ministros deberán acudir al Congreso

El titular de Salud deberá asistir a la sesión de la Comisión Especial programa Hambre Cero, que se llevará a acabo a partir de las 11:00 a. m., lo que se busca es que informe sobre el Plan Nacional para la reducción y control de anemia materno infantil, y la desnutrición crónica en el Perú.

Según la agenda, el grupo de trabajo parlamentario dará a conocer los avances y resultados a la fecha por cada región, de la ejecución del plan mencionado, así como otros temas relacionados.

En el caro del ministro de Transportes y Comunicaciones, él ha sido invitado a la sesión de la Comisión de Transporte, a partir de las 2:00 p. m., para abordar el estado situacional de la fijación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional e internacional.

El líder del sector Transportes, tendrá que exponer sobre el estado de los procesos de revisión tarifaria, adecuación de la normativa asociada y modificaciones contractuales previstas o revisadas, entre otros temas relacionados.

Por su parte, el ministro de Cultura fue citado a la sesión de la Comisión de Cultura y se reunirán desde las 4:00 p. m., se busca que Luna informe sobre el estado situacional de su sector, los principales objetivos de su gestión y su plan de trabajo.

Comisión de Ética

Además, también se llevará a cabo la reunión de la Comisión de Ética Parlamentaria, que se dará a partir de las 4:00 p. m., en donde verán la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué Medina, por presunta inconducta ética, según lo difundido en el dominical Cuarto Poder el 9 de noviembre.

Asimismo, abordará el rechazo de plano en el expediente N° 236-2025-2026/CEP-CR, denuncia en contra de las congresistas Ruth Luque Ibarra, Flor Medina y Susel Paredes Piqué.

La agenda también incluye el informe de calificación en el expediente N° 238-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra de la congresista Lucinda Vásquez Vela; y la audiencia en los expedientes acumulado N° 220-2024-2025/CEP-CR y N° 221-2024-2025/CEPT-CR, seguido contra el legislado Segundo Montalvo.

Es por ello que, hoy, lunes 17 de noviembre, los ministros de Salud, Transportes y Cultura al Congreso para informar sobre sus gestiones hasta la fecha.