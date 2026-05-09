Loreto: Tos ferina causa más de 60 muertes en niños de comunidades indígenas

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Por medio de un comunicado, la CNDDHH instó a las autoridades a tomar acción en la atención médica que reciben las comunidades indígenas que se encuentran en Loreto. Dicha comunicación es por los contagios de la tos ferina que ha causado más de 60 muertes en la zona.

Esta enfermedad estaría ocurriendo en la cuenca del río Chambira, en el distrito de Urarinas. Dicho lugar alejado no estaría contando con los recursos necesarios para contrarrestar los síntomas de alerta que se manifiestan en los niños.

Falta de personal médico

Como parte de esta problemática, el desabastecimiento de personal médico estaría siendo el principal motivo por el cual los menores de edad estarían falleciendo por esta enfermedad. Asimismo, algunas organizaciones que se encargan de velar por el bienestar de las comunidades indígenas denunciaron esta necesidad de especialistas.

Según la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEPIURCHA), hay un estimado de 10 mil personas que residen en aproximado de 60 comunidades nativas del pueblo urarina, sin embargo, solo habría un médico designado para ese sector.

🚨 #ALERTA Más de 60 niños indígenas han fallecido por tos ferina en Loreto.



⚠️Es lamentable que estemos frente a casos que debieron prevenirse y atenderse oportunamente. La ausencia del Estado y la falta de garantía del derecho a la salud para los pueblos indígenas hoy está... https://t.co/fTEcLf25Xv — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) May 9, 2026

En ese sentido, por medio de lo manifestado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), muchas de estas muertes podrían haberse evitado con una atención médica oportuna y una respuesta más rápida del Estado frente a la emergencia sanitaria en la Amazonía peruana.

"Mientras el gobierno demuestra incapacidad para gestionar prioridades básicas y responder a tiempo a esta crisis sanitaria, miles de familias indígenas continúan abandonadas, sin medicinas, personal médico ni establecimientos de salud adecuados", expresó la organización.

Incluso, según lo escrito en su mensaje, la CNDDHH insta a que el Ministerio de Salud se pronuncie y ejecute acciones en favor de las comunidades que se están viendo afectadas.

¿Qué es la tos ferina y por qué preocupa?

La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a niños pequeños y de no tratarla oportunamente, puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, convulsiones e incluso la muerte.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran: fiebre leve, congestión nasal, tos persistente y dificultad para respirar.

Asimismo, especialistas advierten que el acceso limitado a vacunación y atención médica en zonas alejadas incrementa el riesgo de mortalidad en comunidades vulnerables de la Amazonía.

Finalmente, la correcta acción de las entidades correspondientes frente a la tos ferina en las comunidades indígenas podría generar que los brotes de contagio bajen y miles de menores de edad puedan sobrevivir a esta enfermedad.