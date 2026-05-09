Estadio Nacional: IPD continúa con la recuperación del césped para regreso del fútbol a fines de mayo

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde finales de marzo, el Estadio Nacional, primer escenario deportivo del país, ha sido punto de ácidas críticas por el estado de su campo de juego. En redes sociales se hicieron viral imágenes que mostraban la cancha completamente deteriorada luego de la realización de dos conciertos multitudinarios de salsa.

Incluso, la Municipalidad de Lima decidió clausurar temporalmente el coloso de José Díaz por infringir las normas con los espectáculos musicales antes mencionados. Como era de esperarse, miles de hinchas mostraron su indignación por el uso para otras actividades de la denominada casa de la selección.

IPD trabaja para recuperar césped del Estadio Nacional

Por suerte, el Instituto Peruano del Deporte ha tomado cartas en el asunto y desde mediados de abril inició trabajos para recuperar el césped del Estadio Nacional. Justamente, en las últimas horas se ha dado a conocer que estas labores continúan de acuerdo a lo esperado por lo que ya se ven mejoras en el campo de juego.

Por estos días, las labores se concentran en la última etapa del sembrado del césped, proceso que se realiza mediante una técnica especializada que permitirá un crecimiento uniforme y una mejor adaptación del terreno para la alta competencia.

"De manera paralela, personal técnico especializado ejecuta trabajos de enraizamiento, corte progresivo del césped, nivelación del terreno, arenado y aireado del campo. Además, se mantienen controles constantes de humedad y fertilización para garantizar la correcta recuperación del gramado", indicaron.

Así quedó el campo de juego del Estadio Nacional luego de los conciertos de salsa del 27 y 28 de marzo.

Como se recuerda, Sergio Ludeña, presidente del IPD indicó que para finales de mayo volverá la actividad deportiva en el coloso de José Díaz, especialmente del fútbol. Por suerte, la Selección Peruana no cuenta con amistosos en Lima en los próximos meses ya que jugará en Estados Unidos ante Haití y en México frente a España.

Estadio Nacional no albergará más conciertos en el 2026

Luego de las polémicas por los conciertos de salsa, el periodista Gustavo Peralta indicó haberse comunicado con el titular del IDP y que este le reveló que ya no habría más espectáculos musicales en el primer escenario deportivo del país en lo que restaba del 2026.

Solo los shows que ya se concretaron con anticipación se realizarán de acuerdo a lo programado priorizando las actividades deportivas.

"Según lo que me cuenta Sergio Ludeña que está en la gestión del IPD, ha decidido que no habrá más conciertos en el año salvo los que ya tiene contrato firmado porque no puedes romperlo por temas de penalidades", señaló el hombre de prensa.

En resumen, el IPD continúa con los trabajos de recuperación del césped del Estadio Nacional para el regreso del fútbol a finales de mayo.