¿Neymar Jr. disputará el Mundial 2026?: Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista preliminar de 55 jugadores de Brasil

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¿Contará con chances? Los fanáticos del fútbol se encuentran a la expectativa de quiénes serán los futbolistas que dirán presente en el Mundial 2026. En el caso de la selección de Brasil, el nombre de Neymar Jr. sorprendió al ser incluido en la lista preliminar de jugadores para disputar la justa mundialista, así lo ha revelado el medio O Globo.

Neymar Jr. y la posibilidad de disputar su último mundial

Hay que mencionar que, el nombre del delantero aparece entre las principales incógnitas de una convocatoria marcada por lesiones, precauciones y decisiones abiertas hasta el último momento.No obstante, ha aparecido en una prenómina será entregada a la FIFA, el próximo 11 de mayo, lo que representa el primer filtro oficial antes de definir a los convocados para la Copa del Mundo.

En lo que se proyecta como su última participación en una cita máxima con la selección de Brasil, el astro del Santos ha recibido señales positivas por parte del cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti. Eso sí, vale subrayar que aunque este hecho no confirma la presencia de 'Ney'.

Además, vale señalar que el técnico del 'Scratch' ha dejado en claro que la convocatoria del atacante dependerá de su evolución física durante la preparación. A sus 34 años, el 'carioca' intenta demostrar que puede llegar en condiciones competitivas a este importante torneo y ser un líder dentro del grupo.

Es importante indicar que el panorama no es sencillo. La 'Canarinha' tiene ausencias sensibles confirmadas como las de Éder Militão y Rodrygo, ambos jugadores del Real Madrid, que quedaron inhabilitados tras sufrir lesiones de gravedad que les impide estar presente en el mundial.

En ese sentido, de acuerdo a la institución que preside Gianni Infantino, los jugadores lesionados pueden ser sustituidos siempre que el reemplazo forme parte de la lista preliminar, por tal motivo Neymar Jr. estaría como opción.

Com Estêvão e Neymar, seleção brasileira prepara envio de 55 nomes à Fifa na segunda e prevê troca por lesão https://t.co/STyFwovjj3 — Diogo Dantas (@diogodantas) May 8, 2026

Los números de Neymar Jr. con Brasil

De otro lado, es preciso recordar que la estrella del fútbol brasileño no juega con la selección de Brasil desde el 17 de octubre de 2023 ante la selección de Uruguay en las eliminatorias mundialistas.

Como dato adicional, la trayectoria del habilidoso futbolista trasciende la estética reflejándose en estadísticas que lo sitúan en el olimpo de los futbolistas brasileños. Ssu registros previos sirven como aval de su importancia en la selección de su país.

Tiene 128 encuentros vistiendo la camiseta de Brasil, 79 goles siendo el artillero histórico, 2 títulos obtenidos (Copa Confederaciones 2013 y Oro Olímpico 2016) y tres participaciones en mundiales (2014, 2018 y 2022).

A puertas del Mundial 2026, Carlo Ancelotti sorprendió al incluir a Neymar Jr. en la lista preliminar de 55 jugadores que podrían formar parte de la selección de Brasil que disputará el torneo.