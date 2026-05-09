Y no es Luis Advíncula: Alianza Lima sufre sensible baja para duelo clave ante Sporting Cristal

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán un partido clave para el destino del Torneo Apertura este sábado 9 de mayo en Matute. Desde las 8:00 p.m., blanquiazules y celestes se volverán a ver las caras luego de aquel duelo definitorio que tuvo lugar en diciembre del 2025 que terminó en victoria por penales para los del Rímac.

Alianza Lima sufre baja sensible para duelo ante Sporting Cristal

Como se sabe, los dirigidos por Pablo Guede no podrán contar con Luis Advíncula para este cotejo debido a que recibió la quinta amarrilla el último fin de semana en el enfrentamiento ante CD Moquegua. Sin embargo, en los últimos días dos jugadores estaban en duda ya que arrastraban sendas molestias musculares.

Se trata de Paolo Guerrero y Alan Cantero quienes realizaban trabajos de recuperación pesando en el encuentro ante Sporting Cristal. Por suerte, el 'Depredador' logró dejar atrás la lesión y fue convocado por el entrenador argentino y apunta a ser titular como el único delantero.

Alan Cantero será baja en Alianza Lima por lesión.

Lamentablemente para Alianza Lima, Cantero no logró recuperarse por lo que no será parte de este cotejo clave que podría definir el destino del Torneo Apertura. Según se pudo conocer, Gaspar Gentile volvería a ser inicialista en reemplazo de su compatriota.

¿Quién reemplazará a Luis Advíncula?

Otro cambio obligado que deberá hacer Guede será en la defensa tras la ausencia de Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas. Dentro de las posibilidades, se baraja el regreso de Cristian Carbajal para ocupar el lateral izquierdo y que Marco Huamán, que juega por ese lado con perfil cambiado, pase a la banda derecha.

Otra de las variantes que ha cobrado mayor fuerza es el ingreso a la oncena titular de Gianfranco Chávez como lateral derecho a pesar de ser central por naturaleza. Esta modificación ya se hizo en el elenco blanquiazul, especialmente en la temporada anterior de la mano de Néstor Gorosito.

Gianfranco Chávez sería el reemplazante de Luis Advíncula como lateral derecho.

Con ello, los victorianos formarían con Alejandro Duarte en el arco, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marcos Huamán en la defensa. En el mediocampo estará Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez dejando en el ataque a Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

De esta manera, Alianza Lima no podrá contar con Alan Cantero para el duelo ante Sporting Cristal ya que no logró recuperarse de su lesión. Por suerte, Paolo Guerrero superó su dolencia muscular por lo que apunta a ser titular ante los celestes.