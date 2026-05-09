Capturan a 'La viuda negra' en SJL: Mujer habría planificado asesinato de su pareja junto a su amante

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía detuvo a una mujer acusada de haber planificado el asesinato de su esposo fallecido. De acuerdo a las investigaciones, la sindicada, conocida como alias "La viuda negra", habría coordinado el crimen junto a su presunto amante con el objetivo de tomar control de sus negocios.

Cayó alias "La viuda negra' en San Juan de Lurigancho

Este hecho se remonta a agosto de 2025 cuando se registró un triple asesinato al interior de una discoteca en el distrito de San Juan de Lurigancho. La primera línea de investigación que siguieron las autoridades fue un posible ajuste de cuentas.

Sin embargo, un año después, el citado acontecimiento ha dado un giro debido a que la muerte de una de las víctimas identificado como Saúl Ernesto Callahua Quispe, quien era un hombre de negocios y perdió la vida junto a su administrador y un músico, habría sido planificada por su entonces pareja.

En tal sentido, la fémina fue detenida por agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú. Ella es sindicada como la autora intelectual del hecho de sangre. Este operativo también permitió la captura de un sicario y un hombre quien estaría vinculado sentimentalmente.

Según pudo constatar nuestro medio, los tres implicados cuentan con un amplio historial de antecedentes penales. Actualmente permanecen bajo custodia judicial mientras que en paralelo se vienen desarrollando las diligencias correspondientes con el objetivo de esclarecer los detalles de este acto de sicariato.

¿Cuál fue el móvil de este crimen?

El coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, manifestó que el móvil del crimen habría sido el control total de los negocios del empresario. Según explicó, la mujer identificada como Cynthia Bianca Gutiérrez Ortiz habría concertado la muerte del empresario para quedarse con la gestión absoluta de sus negocios.

Además, las pesquisas revelaron que entre la entonces pareja existía un distanciamiento previamente a que se ejecutara el crimen. Por tal motivo, los agentes de la División de Investigación de Homicidios determinaron que este aparente conflicto habría sido el detonante para decidir acabar con la vida del negociante.

Por último, se conoció que los tres detenidos, entre ellos alias 'La viuda negra', se encuentran bajo custodia mientras la Fiscalía y la Policía completan el recojo de evidencias y testimonios sobre el triple crimen, en el que falleció un empresario. Además, se viene revisando los movimientos financieros que realizó la mujer.