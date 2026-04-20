Jeffry Fischman inicia su etapa solista con su primer sencillo "Alejándome de Ti"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reconocido artista, compositor y productor peruano Jeffry Fischman inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de "Alejándome de Ti", su primer sencillo como solista. La canción, escrita durante una etapa de transición en Nueva York y producida entre Perú, Argentina y Estados Unidos, marca un punto de quiebre en su trayectoria artística.

Conocido por ser fundador y principal compositor de Libido, una de las bandas más influyentes del rock peruano de los años 2000, Fischman fue responsable de éxitos que marcaron a toda una generación como "En esta habitación", "invencible", "Sin Rencor", etc. La agrupación incluso fue recientemente incluida en el listado de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos por Billboard.

"Alejándome de Ti" toma como punto de partida una ruptura, pero va más allá de una historia de amor. La canción aborda el proceso de cambio personal, el hecho de dejar atrás etapas y avanzar sin tener todas las respuestas. Su propuesta combina una letra introspectiva con una energía fresca y envolvente, logrando un contraste que conecta con quienes atraviesan momentos de transformación.

El sencillo fue co-producido junto a Tweety González en el reconocido estudio Unísono de Buenos Aires, y cuenta con la participación de destacados músicos de la escena actual. La mezcla estuvo a cargo de Tom Lord-Alge y el mastering de Ted Jensen, ambos referentes internacionales en la industria musical.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Rodrigo Dulanto, que presenta una historia de transformación personal en paralelo a la energía de una banda en vivo. En esta nueva etapa, Fischman asume el rol de frontman y lo hace junto a una alineación completamente femenina, reforzando el concepto de cambio y renovación.

Más que un debut, "Alejándome de Ti" representa el inicio de una etapa más personal y directa para el artista, quien apuesta por una propuesta auténtica y sin intermediarios, conectando desde la emoción y la experiencia.