Mundial 2026: FIFA confirma que canción de IShowSpeed será parte del álbum musical oficial

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La historia que comenzó como un fenómeno digital ahora se convierte en oficial. La FIFA confirmó que la canción "Champions" de IShowSpeed formará parte del álbum musical del Mundial 2026. El streamer estadounidense, que había lanzado su tema hace apenas unos días, celebró la noticia en un directo donde mostró la respuesta de la cuenta oficial de la FIFA, consolidando así su inesperado ascenso en la escena musical del torneo.

"Lo escuchamos y nos gustó"

Durante una reciente transmisión en vivo, Speed compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de la cuenta oficial de la FIFA, donde la institución aseguró haberle gustado el tema y que ahora formaba parte del compilado musical oficial: "We heared it, we liked it. It's on the Official FIFA World Cup 2026 Álbum".

La reacción fue inmediata: miles de fanáticos celebraron en el chat, mientras el creador digital se mostraba visiblemente emocionado, celebrando junto a un amigo que lo acompañaba en la transmisión.

La cuenta real de la Copa del Mundo le mandó un mensaje a Speed diciendo que su canción pasa a ser una oficial del mundial, no puede ser. 🐐🐐

pic.twitter.com/6snTfSaHLm — Joaconel. (@Joaconel) June 3, 2026

Este miércoles 3 de junio, la cuenta de FIFA World Cup publicó oficialmente la lista de canciones que integran el álbum del torneo. En ella, Champions aparece en la antepenúltima posición, apenas a una canción del sencillo principal Dai Dai de Shakira, lo que refuerza la relevancia que la organización le ha otorgado al tema.

De fenómeno viral a oficial

Días antes, FIFA había adelantado algunos nombres en un post con formato de álbum de figuritas, revelando artistas que serían parte del compilado. Tras la confirmación, la "figurita" de Speed apareció en una nueva publicación, consolidando su presencia en el proyecto. Ahora solo resta conocer quiénes se encargarán del himno oficial del torneo, pieza central del repertorio musical.

FIFA publicó la participación del streamer en el álbum musical.

Comparación con Shakira

La inclusión de Speed en el álbum oficial intensifica la comparación con Shakira. Su tema Champions, pese a tener una letra sencilla, conquistó por ritmo y energía, acumulando millones de reproducciones en apenas dos días.

En contraste, Dai Dai de la colombiana, aunque impactó comercialmente, ha generado opiniones divididas: algunos la consideran buena, pero no tan memorable como sus dos últimos temas para las Copas Mundiales del 2010 y 2014. La decisión de FIFA de incluir a Speed en el repertorio oficial confirma que su propuesta no solo es popular, sino también reconocida institucionalmente.

La confirmación de FIFA marca un hito para IShowSpeed: de streamer polémico a protagonista del álbum oficial del Mundial 2026. Su tema compite ahora directamente con Shakira y otros artistas internacionales.

Lo que comenzó como un fenómeno viral ahora se inscribe en la historia musical de la Copa del Mundo, demostrando cómo la cultura digital puede irrumpir y transformar espacios tradicionalmente dominados por figuras consagradas.