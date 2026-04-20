Céline Dion lanzó su nueva canción "Dansons" y se prepara para su retorno a los escenarios

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tan solo semanas después de haber anunciado su retorno a los escenarios, la cantante canadiense Céline Dion lanzó su primera canción después de varios años titulada "Dansons", que se unirá a la cantidad de éxitos que tiene en su extensa carrera.

Un nuevo renacer para Céline Dion con el tema "Dansons"

Semanas atrás, Céline Dion anunció su retorno a los escenarios con una residencia en París, con fechas a lo largo de septiembre y octubre. Esta se avizora como una experiencia única donde estarán todos sus éxitos tanto en francés como en inglés. Un poderoso tributo a las canciones que definieron su extraordinaria carrera en todo el mundo durante generaciones.

Ahora, la intérprete sorprendió a sus miles de seguidores con la publicación de su reciente tema musical que lleva por nombre "Dansons". Cabe indicar que esta canción fue escrita por el compositor Jean Jacques Goldman y por supuesto que con colaboración con la emblemática artista volviendo al repertorio en francés que dio forma a sus primeros años de su destacada carrera.

Jean-Jacques y Dion colaboraron muchas veces, especialmente en el álbum D'eux, el exitosísimo trabajo de 1995 y el álbum en francés más vendido de todos los tiempos, para el cual Jean-Jacques fue el principal autor. Más recientemente este dúo trabajó junto en la canción de 2016 "Encore un soir".

Este flamante tema combina la elegancia, el optimismo y la profundidad emocional que son características tanto de Céline como de Jean-Jacques, junto con una firme rebeldía frente a la inestabilidad y la alegría de la conexión a través de la música.

Además, de este videoclip se conoció que existe un video con letra que fue filmado en la icónica calle de París por Maxime Allouche. Este lanzamiento llega mientras se prepara para su retorno a los escenarios.

Se prepara para su vuelta a los escenarios

Céline Dion se prepara para una histórica vuelta a los escenarios con shows que ponen a la cantante en una clase élite de artistas que encabezan el París La Défense Arena con una temporada extendida.

Con la dirección creativa del galardonado diseñador de espectáculos Wilo Perron, la espectacular producción promete ser un reencuentro inolvidable para Céline y para sus fans.

Con su nueva canción titulada "Dansons", Céline Dion marca un nuevo capítulo en su extensa carrera musical y se prepara para lo que será su próxima vuelta a los escenarios en Francia, con fechas a lo largo de septiembre y octubre.