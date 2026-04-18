Natalie Portman anunció que está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: "Gran privilegio y milagro"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Natalie Portman ha sorprendido a sus seguidores tras anunciar su tercer embarazo a los 44 años. La noticia fue confirmada en una entrevista que brindó recientemente. Hay que señalar que este bebé será el primero con su actual pareja el productor de música Tanguy Destable.

Natalie Portman será madre por tercera vez a los 44 años

La recordada actriz de la película 'El perfecto asesino' (1995) acaba de compartir una noticia inesperada, pero que a su vez ha generado alegría en ella. Resulta que se convertirá en madre por tercera vez.

Hay que mencionar que, la estrella de Hollywood fue madre por primera vez hace 14 años con la llegada de su hijo Aleph, después nació su hija Amalia que actualmente tiene 9 años, ambos junto a su ex marido el coreógrafo Bejamin Millepied, de quien se separó en 2024.

En tal sentido, la noticia se dio a conocer mediante unas fotografías que fueron publicadas por el medio francés Voici, en las que la intérprete luce ropa deportiva y una gabardina negra abrochada a la cintura. De acuerdo a reportes de la publicación francesa, Portman tendría cinco meses de gestación, por lo que su bebé podría nacer a finales del 2026.

La pareja, que reside en París, fue vinculada sentimentalmente por primera vez en marzo de 2025, un año después de que se finalizara el muy publicitado divorcio de la actriz ganadora del Oscar. Ahora atravesarán una nueva etapa en su compromiso con la pronta llegada de su futuro hijo o hija.

Natalie Portman se muestra agradecida por su embarazo

En medio de dicho contexto,luego de que su dulce espera sea reportada por medios franceses. La destacada intérprete confirmó la noticia mediante una entrevista brindada a 'Harper 's Bazaar', en la que demostró estar totalmente agradecida por este nuevo miembro de su familia.

"Tanguy y yo estamos muy emocionados", expresó Natalie Portman antes de agregar: "Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro". En tanto, respecto a cómo ha pasado sus primeros meses de gestación aseguró sentirse llena de energía.

De otro lado, la relación de Natalie Portman con Tanguy Destable se hizo pública en febrero de 2026. En aquella oportunidad la pareja fue captada en actitud cariñosa y, desde entonces, se han dejado ver juntos.

La familia de Natalie Portman se agrandará debido a que la reconocida actriz ha anunciado estar embarazada de su tercer hijo a los 44 años. Sobre su llegada expresó sentirse agradecida y calificó ello como como un privilegio y milagro.