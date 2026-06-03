Reconocida actriz española dará voz a un personaje en la película Toy Story 5

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A pocas semanas del estreno mundial de la película Toy Story 5, el próximo 19 de junio de este año, se ha anunciado recientemente la incorporación de una reconocida actriz española que dará voz a un nuevo personaje de la cinta de Disney que promete sorprender a los espectadores con una historia que tiene como protagonista al vaquero Woody y su grupo de amigos.

Video promocional en el que se revela la participación

La figura reconocida en la industria se suma a la esperada película teniendo un rol que ha llamado la atención en sus seguidores porque le dará voz a un personaje de origen español, al igual que ella.

En el video difundido en redes sociales se ve a la actriz Penélope Cruz de 52 años anunciando con gran emoción su incorporación en el proyecto cinematográfico que regresa a las pantallas luego de su última película en el 2019. Dicho contenido muestra a la icónica intérprete hablando sobre su personaje en la cinta.

"Soy la voz del flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis", enfatizó la actriz española.

Tras #BadBunny y #Bizarrap... Penélope Cruz también se apunta a #ToyStory5



La actriz española pondrá voz a un personaje muy... "flamenco"

🦩👉https://t.co/vkXekejiQH#ToyStory 5 llegará a los cines el próximo 17 de junio @DisneySpain pic.twitter.com/cwQMP8inW4 — CulturaOcio (@culturaocio) June 3, 2026

¿Qué otras figuras públicas se han incorporado a la cinta?

Este anuncio se da, luego de conocer que el cantante Bad Bunny también formara parte de la película haciendo la voz de un personaje denominado Pizza con Gafas de Sol. En ese sentido, luego de dicha noticia se dio a conocer que el productor argentino Bizarrap interpretará a un integrante llamado Gnomo de Jardín.

¿Cuál será la trama de la película Toy Story 5?

Hasta el momento, se sabe que la trama de la película Toy Story estará enfocada en la estabilidad del grupo de juguetes frente a la aparición de 'Lilypad', una tableta electrónica con forma de rana diseñada para captar la atención de la dueña de los juguetes, Bonnie. Esta historia, mostrará la forma como la tecnología amenaza con reemplazar los dispositivos de entretenimiento tradicionales.

Finalmente, con esta incorporación de la actriz española, la compañía cinematográfica mantiene a la expectativa a sus seguidores por el anuncio de más figuras públicas que podrían colaborar una aparición en la película Toy Story 5 que se estrenará a nivel mundial el próximo 19 de junio de este año tras estar su última cinta en el año 2019.