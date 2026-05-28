Premios Capemúsica 2026: una noche emotiva e inolvidable

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La noche de gala de la tercera edición de los PREMIOS CAPEMÚSICA 2026, organizada por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), que lo integran las sociedades de gestión colectiva: APDAYC, UNIMPRO y SONIEM, se desarrolló con gran éxito celebrando la excelencia y el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos. Reconocidas figuras musicales y nuevos personaje de la industria se dieron cita en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, donde se pudo apreciar una producción impecable.

El presidente de la Cámara Peruana de la Música - CAPEMÚSICA, el doctor Armando Massé, resaltó la importancia de esta premiación para la industria musical peruana, al igual que Julie Freundt, presidenta de Soniem. También se hizo presente Eddy Ulloa, responsable de la Dirección de Artes de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

"Creo que el premio ya se va consolidando en esta tercera edición, es la verdadera fiesta de la música y el esfuerzo de todos, es un trabajo en conjunto de APDAYC, UNIMPRO y SONIEM. Y realmente eso es Capemúsica, la unión de toda nuestra industria musical. Es momento que todos los actores de la música estemos con miras a un solo lugar que es la internacionalización y el respeto al derecho y la defensa ante la IA. Y lo estamos viendo con estos premios que resaltan a los mejores de la música peruana", comentó Julie Freundt.

Noche emotiva en los Capemúsica 2026

La escena más emotiva fue el Premio a la Destacada Trayectoria Artística a Jesús «el Viejo» Rodríguez Núñez músico y exdirector musical en múltiples temporadas de La Voz Perú y 'Yo Soy' de Latina, quien actualmente atraviesa una difícil enfermedad genética llamada Von Hippel-Lindau y está luchando contra cáncer renal bilateral. Rodríguez llegó a la premiación en silla de ruedas y fue ovacionado de pie por todos sus colegas musicales.

"Estoy muy contento y feliz de haber recibido este reconocimiento de la Cámara Peruana de la Música, siento que los músicos peruanos necesitan este tipo de premios para seguir creando. Fue muy emocionante ver a todo el público de pie, sentir el cariño de todos. No hay nada que me detenga, he tenido momentos difíciles de salud y aquí estoy listo para seguir. Siento que es importante el reconocimiento en vida antes que la gente se muera, actualmente me encuentro bien de salud, sacando adelante nuevos proyectos", manifestó el músico.

Además de él, el Reconocimiento a la Destacada Trayectoria Autoral que se llevó el maestro José Alberto Villalobos Cavero, figura fundamental de la música afroperuana. La sorpresa de la noche fue un musical del gran Miki González, quien canto clásicos como 'Vamos a Tocache', 'Lola', 'Dímelo, dímelo' y 'Akundum'.

La sorpresa de la noche fue el triunfo de la cantante Yahaira Plasencia como MEJOR AUTOR DE SALSA, junto a Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales por el tema el "Ex machito". La terna a MEJOR ARTISTA ROCK & POP: Christian Meier.

Lista de ganadores y reconocimientos musicales

A continuación, una lista detallada de los ganadores que triunfaron en todas las categorías.

PREMIO A LA DESTACADA TRAYECTORIA ARTÍSTICA: El músico y productor musical "EL VIEJO" RODRÍGUEZ.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AUTORA: al maestro José Alberto Villalobos y Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.

MEJOR EJECUTANTE DE GRABACIÓN: Oscar Cavero, músico, compositor y productor musical.

MEJOR ARTISTA CRIOLLO: empate de los cantantes Manuel Donayre y Maritza Rodríguez 'La princesita de la canción criolla'.

MEJOR DIRECTOR DE GRABACIÓN: Andy Yaipén, músico y director musical de Grupo 5.

MEJOR ARTISTA ANDINO: El grupo Alborada

MEJOR ARTISTA ROCK & POP: Christian Meier

MEJOR ARTISTA DE SALSA: Antonio Cartagena

MEJOR ARTISTA DE CUMBIA: Corazón Serrano

MEJOR AUTOR DE SALSA: Yahaira Plasencia, Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales por el tema "El ex machito"

MEJOR AUTOR ROCK: Roni Carbajal Yrigoyen por el tema "En algún lugar".

MEJOR AUTOR DE CANCIÓN ANDINA: Dilio Galindo, líder del grupo Antología, por el tema "Falso amor".

MEJOR AUTOR DE CUMBIA: Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores por el tema "Solita".

MEJOR AUTOR DE CUMBIA SUREÑA: Francisco Rojas Coila.

MEJOR AUTOR DEL AÑO 2025: Juan Carlos Fernández Valdivia.

MEJOR AUTOR DE MÚSICA URBANA: Luigi García Chiok 'Nero Lvigi'.

MEJOR PRODUCTOR DE CUMBIA: Edwin Guerrero Neira es un músico, productor fonográfico, director y productor musical de la agrupación Corazón Serrano.

MEJOR NUEVO PRODUCTOR: Edith Margot Chirinos Uribe es una empresaria y productora fonográfica peruana con una trayectoria destacada en la industria musical, particularmente en la gestión de agrupaciones de salsa y la producción de eventos, como es el caso de la reconocida orquesta Los Conquistadores de la Salsa.

MEJOR PRODUCTOR DE SALSA: Gerson Emilio Valdés Aldanas, conocido artísticamente como Gerson Valdés, es un destacado músico, compositor y productor fonográfico cubano, reconocido por liderar la popular orquesta de salsa y timba Combinación de la Habana.

MEJOR PRODUCTOR CRIOLLO: Liliana Carlota Schiantarelli Plasencia, conocida artísticamente como Liliana Schiantarelli, es una destacada cantautora, compositora y productora musical peruana. Sus composiciones han sido interpretadas por grandes figuras de la música peruana, incluyendo a la maestra Cecilia Bracamonte.

MEJOR PRODUCTOR LATIN - POP ROCK: INTI PRODUCCIONES E.I.R.L., representa a Bareto, una reconocida banda peruana.

MEJOR PRODUCTOR HUAYNO: PERUDIMAC S.A.C es Diosdado Gaitán Castro, destacado intérprete y productor fonográfico y referente de la música andina contemporánea.

MEJOR PRODUCTIVIDAD DISCOGRÁFICA INTERNACIONAL: Sony Music Entertainment Perú S.A, es la filial local de una de las compañías discográficas más grandes del mundo.