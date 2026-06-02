Mundial 2026: IShowSpeed lanza su propia canción de la Copa del Mundo y rivaliza con 'Dai Dai' de Shakira

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La batalla musical del Mundial 2026 ya comenzó. El famoso streamer y creador de contenido IShowSpeed estrenó su tema "World Cup (Champions)" y en cuestión de horas se convirtió en tendencia global, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. Su propuesta, aunque no oficial, ha generado un debate intenso: ¿puede superar a la canción oficial de Shakira?

Un fenómeno digital

El videoclip de Speed superó las 3 millones de reproducciones en YouTube en su primer día, además de pulverizar métricas en otras plataformas: 30 millones de vistas en Instagram y más de 50 millones en X.

La canción, de casi cinco minutos, arranca con una energía caótica y adrenalínica, incluyendo un repaso alfabético de los países participantes, apelando directamente al orgullo nacional de cada afición.

Comparaciones inevitables: ¿superó a Shakira?

La propuesta de Speed ha sido colocada frente a frente con Dai Dai, el tema oficial de Shakira junto a Burna Boy. En redes sociales abundan comentarios como "Speed acaba de salvar el Mundial" o "Este himno es mejor que el de Shakira". La discusión refleja cómo la música del torneo se ha convertido en un campo de competencia paralelo al fútbol.

La colombiana, considerada la "Reina de los Mundiales" por sus cuatro participaciones, regresó este año con Dai Dai. Su canción logró un impacto comercial inmediato, pero algunos críticos y fanáticos señalan que, aunque es buena, no resulta tan memorable como "La La La" de 2014 o la icónica "Waka Waka" de 2010.

La comparación con Speed intensifica la percepción de que la barranquillera enfrenta un desafío inédito: compartir protagonismo con un creador digital que moviliza audiencias masivas. Este escenario no es nuevo, dado que para el Mundial Sudáfrica 2010, el tema "Wavin' Flag", de K'Naan, también sufrió el mismo efecto de popularidad pese a no ser un tema oficial.

Comentarios en las redes oficiales coinciden en que versión de Speed está al nivel de un tema oficial.

Expectativa rumbo al Mundial

La Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá ya viste sus ciudades de gala. El pitazo inicial sonará el 11 de junio en el Estadio Azteca, y la clausura en Nueva York contará con actuaciones de Madonna, BTS y Shakira.

En ese contexto, la irrupción de Speed añade un ingrediente inesperado: un himno no oficial que compite en popularidad y que, según miles de internautas, transmite mejor la energía del torneo.

El Mundial 2026 no solo será recordado por lo que ocurra en la cancha, sino también por la batalla musical entre artista y streamer. La pregunta que queda abierta es si World Cup (Champions) logrará trascender como himno popular y convertirse en la canción que los fanáticos recuerden más allá del torneo.