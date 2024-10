28/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La banda colombiana Morat realizó un impresionante show durante su más reciente concierto, como parte de su gira mundial 'Antes de que amanezca'. No obstante, un hecho en particular llamó la atención no solo de sus fanáticos presentes en el evento, sino a gran parte de los usuarios en las redes sociales: agradecieron a nada menos que la cantante estadounidense Beyoncé.

Morat agradeció a Beyoncé

El insólito hecho ocurrió el sábado 26 de octubre, y tuvo lugar en el estadio Cuscatlán, en El Salvador. Ante un público abarrotado y muy entusiasmado, Morat interpretó sus más grandes éxitos, tales como 'Besos en Guerra' y 'Cómo Te Atreves a Volver', siendo ovacionados en cada momento de su performance en el escenario.

Asimismo, la agrupación integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martin Vargas deleitó a su público con algunas dinámicas durante el espectáculo. Una de ellas fue gracias al uso de la tecnología, debido a que, utilizando un QR, emitieron miles de mensajes compartiendo sus anhelos, y estos fueron apareciendo poco a poco en las pantallas del coloso.

Sin embargo, un detalle en específico causó gran asombro entre los espectadores del show, ya que la banda, al finalizar el concierto, se tomó algunos segundos para realizar algo increíble. En proyección de créditos, además de agradecer a su staff, los cantautores dedicaron un agradecimiento especial a la intérprete de 'Single Ladies'.

Al final de los créditos, claramente se puede leer " Gracias a Beyoncé ". Tal acontecimiento causó furor en redes, en donde los usuarios resaltaron que son conscientes de 'la maldición' que rodea a la artista. Por tal motivo, los Morat no quisieron arriesgarse a que 'algo les ocurriera', y se sumaron a las bromas que circulan por internet.

La temida "maldición de Beyoncé"

Lo hecho por Morat responde a un trend viral que sacudió las redes sociales durante las últimas semanas. Esto surgió debido a que los cibernautas generaron una teoría conspirativa que guarda relación con Beyoncé, quien estaría fuertemente vinculada al controvertido rapero Sean 'Diddy' Combs.

Los usuarios de las plataformas sugieren que ella es una cantante temida por otros artistas. En varios videos de TikTok, se pueden ver momentos inquietantes de cantantes como Adele y Lizzo, quienes al ganarle a 'Queen B' en los grammys, le agradecieron entre lágrimas. A ello se suma la canción 'She Knows', que retrataría el presunto nexo de la artista en la muerte de sus competencias.

Con todo ello, la banda Morat no dudó en sumarse a esta tendencia, y causaron asombro entre sus fanáticos al mostrarle su agradecimiento a la controvertida Beyoncé.