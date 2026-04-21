Primeras críticas DESTRUYEN a la película de Michael Jackson: "Es ciegamente reverencial y lamentablemente inadecuada"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La biopic sobre Michael Jackson, una de las producciones más esperadas del año, ha desatado una ola de críticas negativas tras sus primeras proyecciones. Lejos de convertirse en un retrato profundo del icónico artista, diversos especialistas coinciden en que la cinta se queda en la superficie y evita abordar los episodios más polémicos de su vida.

Las reseñas internacionales han sido especialmente duras. Algunos críticos no dudaron en calificar la película como un producto "complaciente" y excesivamente indulgente con la figura del cantante, priorizando el espectáculo por encima del análisis real de su historia personal. Incluso, se ha señalado que la cinta funciona más como un homenaje idealizado que como una biografía honesta.

Un espectáculo que evita la polémica

La calificación inicial en "Rotten Tomatoes" refleja el desencanto de la crítica especializada. Con menos de un tercio de reseñas positivas, "Michael" se suma a la lista de biopics que no logran convencer a los expertos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la película esquiva deliberadamente los aspectos más polémicos de la vida de Michael Jackson. Según diversos análisis, la narrativa se centra en su ascenso musical y en su relación familiar, dejando de lado las polémicas que marcaron su trayectoria.

Como resultado, la cinta ofrece una versión "segura" del artista, enfocada en su legado musical, pero sin explorar las polémicas de su vida personal. Para muchos críticos, esto reduce el impacto de la historia y la convierte en una propuesta predecible.

En esa línea, una de las críticas más comentadas sostiene que la producción resulta: "extraordinariamente edulcorada y demasiado complaciente" y "Es ciegamente reverencial y lamentablemente inadecuada", lo que refuerza la percepción de que el filme evita cualquier mirada crítica sobre el artista.

Destacan su despliegue visual y actuaciones

Pese a las críticas, no todo ha sido negativo. La interpretación de Jaafar Jackson (sobrino del Michael Jackson) ha sido destacada como uno de los puntos más sólidos del filme, logrando capturar la esencia del artista sobre el escenario.

Asimismo, las secuencias musicales han sido elogiadas por su calidad visual y su capacidad de recrear momentos icónicos de la carrera del "Rey del Pop". Sin embargo, estos aciertos no logran compensar las debilidades del guion.

Varias reseñas coinciden en que las secuencias musicales son uno de los puntos más fuertes de la película, con una puesta en escena que busca replicar la energía de los conciertos de Michael.

En conjunto, la biopic de Michael Jackson termina dividendo opiniones, pero con una tendencia clara hacia la decepción. Aunque deslumbra en lo visual, su falta de riesgo y profundidad la alejan de convertirse en el retrato definitivo del artista, dejando la sensación de una oportunidad desaprovechada.