American Music Awards: Conoce aquí la lista de nominados en todas las categorías

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 21/04/2026
Uno de los eventos más destacados de los Estados Unidos, los American Music Awards 2026 ya tiene su lista de nominados para el desarrollo del mismo este 25 de mayo.
La edición número 52 de los premios ya expuso las categorías y los cantantes que forman parte de la nómina tan esperada por los usuarios que escuchan los éxitos musicales de los artistas.
Mayor premiada en la historia
Entre los artistas más destacados se encuentra Taylor Swift con ocho nominaciones que tiene el récord como el personaje con mayores premios de todos los tiempos.
Asimismo, otros de los cantantes que han generado grandes escuchas en el año y se encuentran reflejados en la lista son: Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Sombr y Morgan Wallen con siete nominaciones cada uno.
Representación latina
Entre los artistas de música latina en la lista de los American Music Awards, Fuerza Regida lidera con cinco menciones, incluyendo álbum del año por "111xpantia". Le siguen con tres nominaciones Bad Bunny y Karol G.
Entre las categorías más aclamadas se encuentran:
Categorías generales
Artista del año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Álbum del año
- Cardi B - AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida - 111xpantia
- Justin Bieber - SWAG
- Lady Gaga - Mayhem
- Morgan Wallen - I'm The Problem
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Playboi Carti - MUSIC
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Tate McRae - So Close To What
- Taylor Swift - The Life of a Showgirl
Mejor videoclip
- KATSEYE - Gnarly
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - Berghain
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
- Tyla - CHANEL
Mejor banda sonora
- F1 El álbum
- Hazbin Hotel: Temporada dos
- KPop Demon Hunters
- Wicked: For Good
- Charli xcx - Cumbres Borrascosas
Álbum revelación del año
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Sombr - I Barely Know Her
- Zara Larsson - Midnight Sun
Mejor artista masculino de pop
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Mejor artista femenina de pop
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
En conclusión, los nominados de este año de los American Music Awards corresponden al arduo esfuerzo de los productores y talentos musicales que brindan diferentes propuestas para los oyentes de todo el mundo.