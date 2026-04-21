American Music Awards: Conoce aquí la lista de nominados en todas las categorías

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Uno de los eventos más destacados de los Estados Unidos, los American Music Awards 2026 ya tiene su lista de nominados para el desarrollo del mismo este 25 de mayo.

La edición número 52 de los premios ya expuso las categorías y los cantantes que forman parte de la nómina tan esperada por los usuarios que escuchan los éxitos musicales de los artistas.

Mayor premiada en la historia

Entre los artistas más destacados se encuentra Taylor Swift con ocho nominaciones que tiene el récord como el personaje con mayores premios de todos los tiempos.

Asimismo, otros de los cantantes que han generado grandes escuchas en el año y se encuentran reflejados en la lista son: Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Sombr y Morgan Wallen con siete nominaciones cada uno.

Representación latina

Entre los artistas de música latina en la lista de los American Music Awards, Fuerza Regida lidera con cinco menciones, incluyendo álbum del año por "111xpantia". Le siguen con tres nominaciones Bad Bunny y Karol G.

Entre las categorías más aclamadas se encuentran:

Categorías generales

Artista del año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del año

Cardi B - AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida - 111xpantia

Justin Bieber - SWAG

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I'm The Problem

Olivia Dean - The Art of Loving

Playboi Carti - MUSIC

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Tate McRae - So Close To What

Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Mejor videoclip

KATSEYE - Gnarly

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - Berghain

Sabrina Carpenter - Manchild

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Tyla - CHANEL

Mejor banda sonora

F1 El álbum

Hazbin Hotel: Temporada dos

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx - Cumbres Borrascosas

Álbum revelación del año

Olivia Dean - The Art of Loving

Sombr - I Barely Know Her

Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor artista masculino de pop

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Mejor artista femenina de pop

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles forman parte de los seleccionados a mejor artista del año.

En conclusión, los nominados de este año de los American Music Awards corresponden al arduo esfuerzo de los productores y talentos musicales que brindan diferentes propuestas para los oyentes de todo el mundo.