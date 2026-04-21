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¡Conoce a los nominados!

American Music Awards: Conoce aquí la lista de nominados en todas las categorías

El resultado de cada una de las categorías de los nominados a los American Music Awards 2026 se desarrollará y concluirá el 25 de mayo.

American Music Awards 2026 se desarrollarán el 25 de mayo
American Music Awards 2026 se desarrollarán el 25 de mayo (Billboard)

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 21/04/2026

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Uno de los eventos más destacados de los Estados Unidos, los American Music Awards 2026 ya tiene su lista de nominados para el desarrollo del mismo este 25 de mayo.

La edición número 52 de los premios ya expuso las categorías y los cantantes que forman parte de la nómina tan esperada por los usuarios que escuchan los éxitos musicales de los artistas. 

Mayor premiada en la historia

Entre los artistas más destacados se encuentra Taylor Swift con ocho nominaciones que tiene el récord como el personaje con mayores premios de todos los tiempos.

Asimismo, otros de los cantantes que han generado grandes escuchas en el año y se encuentran reflejados en la lista son: Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Sombr y Morgan Wallen con siete nominaciones cada uno.

Representación latina

Entre los artistas de música latina en la lista de los American Music Awards, Fuerza Regida lidera con cinco menciones, incluyendo álbum del año por "111xpantia". Le siguen con tres nominaciones Bad Bunny y Karol G.

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Entre las categorías más aclamadas se encuentran:

Categorías generales

Artista del año

  • Bad Bunny
  • Bruno Mars
  • BTS
  • Harry Styles
  • Justin Bieber
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

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  • Alex Warren
  • Ella Langley
  • KATSEYE
  • Leon Thomas
  • Olivia Dean
  • sombr

Álbum del año

  • Cardi B - AM I THE DRAMA?
  • Fuerza Regida - 111xpantia
  • Justin Bieber - SWAG
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Morgan Wallen - I'm The Problem
  • Olivia Dean - The Art of Loving
  • Playboi Carti - MUSIC
  • Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
  • Tate McRae - So Close To What
  • Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Mejor videoclip

  • KATSEYE - Gnarly
  • ROSALÍA, Björk, Yves Tumor - Berghain
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia
  • Tyla - CHANEL

Mejor banda sonora

  • F1 El álbum
  • Hazbin Hotel: Temporada dos
  • KPop Demon Hunters
  • Wicked: For Good
  • Charli xcx - Cumbres Borrascosas

Álbum revelación del año

  • Olivia Dean - The Art of Loving
  • Sombr - I Barely Know Her
  • Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor artista masculino de pop

  • Alex Warren
  • Benson Boone
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Justin Bieber

Mejor artista femenina de pop

  • Lady Gaga
  • Olivia Dean
  • Sabrina Carpenter
  • Tate McRae
  • Taylor Swift

Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles forman parte de los seleccionados a mejor artista del año.
Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles forman parte de los seleccionados a mejor artista del año.

En conclusión, los nominados de este año de los American Music Awards corresponden al arduo esfuerzo de los productores y talentos musicales que brindan diferentes propuestas para los oyentes de todo el mundo.

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