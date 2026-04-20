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YouTube se volvió tendencia al transmitir Coachella desde 7 escenarios

La edición 2026 del festival apostó por una experiencia digital inmersiva en YouTube, ampliando su cobertura e interacción con el público global.

Coachella en Youtube es tendencia por cobertura de 7 escenarios
Coachella en Youtube es tendencia por cobertura de 7 escenarios (Youtube)

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 20/04/2026

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La transmisión de Coachella, uno de los principales festivales de Estados Unidos, ha marcado tendencia en los últimos días, no solo por el despliegue musical de diferentes artistas, sino también por la emisión de su contenido a través de YouTube.

Asimismo, la emisión de esta edición por medio de Youtube marcó un precedente para los usuarios que pudieron vivir esta experiencia a distancia.

En su más reciente edición, el evento innovó con una propuesta digital distinta por medio de una experiencia inmersiva. De esta manera, se expandió la cobertura y se brindo mejores opciones para los usuarios mediante las herramientas tecnológicas.

Uno de los puntos más resaltados fue la transmisión en vivo simultánea de siete escenarios. Esta iniciativa permitió a los usuarios seguir múltiples presentaciones en tiempo real sin perderse ningún detalle.

Además, esta cobertura incluyó el escenario Quasar en formato horizontal y vertical, siendo el vertical grabado con ayuda de la tecnología Pixel que ayuda a mejorar la experiencia móvil para los usuarios.

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Resolución de las transmisiones

Por primera vez, tres de los escenarios principales del festival llamados: Coachella Stage, Outdoor Theatre y Sahara se transmitieron en resolución 4K. 

Esta mejora ofreció una calidad visual superior, especialmente pensada para quienes siguieron el festival desde pantallas grandes, elevando la sensación de estar en vivo.

Incluso, como parte de los conciertos en directo, "Coachella TV" permitió a los usuarios acceder a presentaciones icónicas de ediciones pasadas y a una selección de los mejores momentos del festival de este año que estarán disponible las 24 horas del día.

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Entre los videos más vistos está el de Justin Bieber con 11 millones de vistas para el tema "Daisies", además de la presentación de Sabrina Carpenter con 7.2 millones de vistas para "Espresso", hasta el domingo. 

Otra de las herramientas clave para ver cada una de las presentaciones fue el Multiview, una función diseñada para televisores porque permite ver en simultáneo hasta cuatro escenarios.

Esta opción, hizo que los usuarios no tuvieran que elegir entre sus artistas favoritos y pudieran intercambiar las presentaciones según sus preferencias.

Esta nueva experiencia de vivir un festival aclamado mundialmente hace que se genere un precedente por la tecnología implantada en toda la emisión.

En conclusión, la estrategia que usó Youtube para transmitir Coachella desde siete escenarios en simultáneo ha sido clave para que los usuarios nuevamente esperen una experiencia similar aplicada a más eventos masivos de este tipo.

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