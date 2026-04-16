¡Es oficial! Se confirma la SECUELA de Guerra Mundial Z a más de 13 años de su estreno

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lo que parecía un mito urbano del cine de acción finalmente ha cobrado vida. En el marco del cierre de la "CinemaCon 2026", el evento más importante para los exhibidores de cine a nivel global, se soltó la bomba que nadie vio venir: Guerra Mundial Z tendrá una secuela oficial.

El anuncio llega a más de 13 años del estreno de la cinta original, devolviendo la esperanza a una base de fanáticos que ya daba por perdida la posibilidad de ver la expansión de este universo postapocalíptico.

Un camino marcado la incertidumbre

Desde el año 2018, los rumores sobre una segunda parte inundaron los portales de noticias. Sin embargo, diversos ajustes internos en Paramount Pictures, sumados a la falta de cohesión entre los estudios y complicaciones en la agenda de los protagonistas, mantuvieron el proyecto en un "limbo" creativo durante casi una década.

A lo largo de este tiempo, la desesperación de los seguidores fue alimentada por una ola de tráilers falsos en YouTube y noticias fabricadas que se volvieron virales en redes sociales.

No obstante, la confirmación en la CinemaCon pone fin a las especulaciones. Según lo revelado, el estudio ha logrado alinear finalmente una visión creativa que convence tanto a los productores como a los inversionistas, asegurando que esta vez "Guerra Mundial Z 2" no es solo un deseo de los fans, sino una realidad en preproducción.

¿Qué se sabe sobre la película de Guerra Mundial Z 2?

Por ahora se sabe que este nuevo título está en desarrollo y aunque esta información compartida en la "CinemaCom" es algo limitada, el tener una certeza tras años de retrasos y cancelaciones es algo bastante positivo, sobre todo porque ya es algo oficial y a decir verdad esta historia refrescó y encantó a los fans del género de ciencia ficción apocalíptica.

Brad Pitt ha sido el principal impulsor de la secuela, por lo que es muy probable que lo volvamos a ver como el emblemático Gerry Lane. Además del reconocido actor de Hollywood, se espera que esta nueva entrega también cuente con el regreso de Mireille Enos como Karen Lane, esposa de Gerry.

Al ser un proyecto en desarrollo, se espera que esta nueva entrega pueda estar disponible para mediados del 2027 e incluso principios del 2028; pero lo que sí es una certeza es que en las próximas semanas estaremos recibiendo más novedades a detalle de esta historia de zombies que conquistó al mundo.

