Vania Bludau explota contra Said Palao por episodio en el yate y aconseja a Baigorria: "Eso no se perdona"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente ampay difundido por Magaly TV La Firme mostró a Said Palao, Mario Irivarren y Francisco Sierralta en un yate en aguas argentinas, en situaciones comprometedoras que rápidamente se convirtieron en tema de debate público dentro de la farándula.

El caso cobró mayor relevancia porque Said mantiene un matrimonio con Alejandra Baigorria. Tiempo después del suceso y tras especulaciones sobre el rumbo que tomaría su relación, Palao habría confirmado una "reconciliación" durante un último viaje a España.

Allí, el chico reality compartió imágenes donde refirmó su relación con Baigorria, pero poniendo en duda, para muchos, la estabilidad de la pareja y reavivando la polémica en el mundo del espectáculo.

Vania Bludau: "Esas cosas no se perdonan"

En declaraciones para el programa Amor y Fuego, la modelo Vania Bludau fue tajante al condenar lo ocurrido, rompiendo su silencio y mostrándose indignada de los hechos que Palao protagonizó.

"A mí me da asco eso, tener una pareja... se me viene muchas cosas a la cabeza, después de eso ¿qué hicieron? ¿puedes estar con tu esposa o tu novia, normal?", expresó.

Para Bludau, lo sucedido constituye una falta de respeto imperdonable hacia las parejas y hacia el público que observa estas conductas, dando a entender que ella no aceptaría continuar una relación después de un problema de tal magnitud.

"Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no".

Bludau profundizó en su visión sobre la infidelidad, señalando que no es necesario un contacto físico para quebrar la confianza, reflejando firme postura y una mirada más amplia sobre los límites de la lealtad en una relación.

¿Distanciamiento con Alejandra Baigorria?

La modelo también se refirió a su actual situación de amistad con Alejandra Baigorria. Aunque reconoció que ya no existe la cercanía de antes, manifestó que comprende que no sea parte de su círculo más cercano y que por ello no haya habido un acercamiento inmediato tras el episodio polémico, aunque sin cerrar las puertas a seguir manteniendo su vínculo amical.

"Atiné a mandarle un mensaje que la quería mucho y que cualquier cosa que necesite estaba ahí para ella", relató.

La intervención de Vania Bludau añade un nuevo capítulo a la polémica del yate, colocando el foco en la dimensión moral del escándalo y en la solidaridad femenina frente a episodios de infidelidad pública. Mientras Said Palao y Alejandra Baigorria intentan sostener su relación tras el ampay, la voz crítica de Bludau refleja el sentir de gran parte del público que considera imperdonable este tipo de conductas.