Recordado grupo de latin pop regresa a la música tras su distanciamiento

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de una complicada separación de años, el dueto venezolano regresa a la escena musical con la finalidad de reconstruir sus carreras.

Por más de una década, el dueto Chino y Nacho fueron uno de los dúos más imponentes del pop latino, teniendo gran aceptación del público nacional e internacional.

Sin embargo, detrás del éxito existían situaciones de gran presión, competencia y expectativas. Estas problemáticas hicieron que las presentaciones y tiempo compartido en favor del dueto sea complicado.

Inicio de la separación

La separación se dio en el 2017 y desde ese momento ambas figuras comenzaron a impulsar sus respectivas carreras de manera independiente.

Desde ese distanciamiento, las vidas personales de los integrantes del dúo tuvieron subidas y bajadas. En ese sentido, uno de los momentos más complicados fue la crisis de salud de Chino Miranda que puso en riesgo su bienestar e hizo que redefina su perspectiva.

En medio de ese proceso, el reencuentro no fue inmediato ni sencillo. Fue un camino de conversaciones, silencios y reconocimiento mutuo. Según lo que ellos han expresado, tuvieron que "darse la mano otra vez" para retomar el rumbo.

Regreso de Chino y Nacho promete hacer música desde la autenticidad y honrando lo que han vivido de manera conjunta, así como en solitario.

Regreso con propósito

Según lo que han manifestado, el regreso de Chino y Nacho en 2026 llega con un significado distinto. No quieren competir ni demostrar quién tiene más éxito, sino que su principal motivación es hacer música desde su lado más auténtico.

Este nuevo capítulo se materializa en su álbum "Radio Venezuela", un proyecto que marca su retorno y que conecta con sus raíces en torno al contexto venezolano alrededor del mundo.

El disco reúne múltiples colaboraciones y refleja una evolución tanto artística como personal. Es decir, una declaración de identidad y un puente emocional con su país.

Además, el dúo no descarta llevar esta nueva etapa a los escenarios con una gira en el futuro, lo que confirmaría que su regreso no es temporal, sino una apuesta a largo plazo.

Finalmente, estos proyectos a largo plazo hace que sus seguidores sean los más emocionados en ver el nuevo aspecto que le dan a su música, al igual que su presencia en los escenarios.

En conclusión, el regreso de Chino y Nacho a la música marca un antes y un después luego de vivir experiencias en solitario que los llamaron a la reflexión.