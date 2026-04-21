¡Esperada colaboración! Carlos Vives y Juan Luis Guerra unen sus voces en una canción

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el contexto del auge de la música latina, los dos cantantes internacionales Juan Luis Guerra y Carlos Vives se unen en una colaboración épica que promete estar marcado de nostalgia y libertad.

Este martes, el cantante colombiano Carlos Vives dio a conocer al mundo su más reciente trabajo llamado "Buscando el mar" y para sorpresa de los usuarios es una colaboración con nada más y nada menos que el cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

Inspiración musical

Esta canción está inspirada en la obra literaria "Cien años de soledad" del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez.

La pieza musical usa de referencia el pueblo de Macondo presentado en la obra literaria y lo convierte en una narración acerca la nostalgia y la libertad.

Además, la finalidad de esta lírica es rendirle homenaje al nobel colombiano, ya que se sitúa al personaje principal y su aspiración de llegar al mar como una metáfora de libertad.

"Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo, sumándose junto a su agrupación 440, al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar", dijo Vives a través de un comunicado.

Algunos de los sonidos que se han incorporado a la canción son ritmos caribeños y pop. Incluso, hay una instrumentación que añade percusiones de pianos y guitarras.

Portada de la canción - "Buscando el mar"

Cambio de nombre

Durante el proceso creativo en solitario de Vives y ejecución de la canción, la pieza iba a ser llamada "La ciénaga del tiempo". Sin embargo, el cambio de nombre se debió a la incorporación de Guerra en el proyecto.

En declaraciones de Juan Luis Guerra, expresó que ha sido seguidor de la carrera del intérprete colombiano y que es el tiempo ideal para realizar una canción a dúo.

"Siempre he admirado la música y la carrera de Carlos, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos".

Con este lanzamiento, el cantante colombiano busca recordar lo vivido. Por ello, la imagen promocional de la canción juega con el pasado y presente en el que se ve a ambas figuras musicales con un aspectos de años anteriores.