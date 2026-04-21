San Marcos: Facultad de Ciencias Sociales implementará servicios higiénicos inclusivos

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos oficializó que los servicios higiénicos del tercer piso de su recinto serán a partir del 22 de abril, de uso inclusivo. Esta medida prioriza el respeto a la identidad de género y busca eliminar la discriminación dentro del entorno universitario.

Espacios para la diversidad y convivencia

Según la facultad, la disposición permite que los estudiantes utilicen estos espacios según su identidad personal, superando la diferenciación tradicional de varones y mujeres. Esta iniciativa se enmarca en un compromiso por promover la dignidad de las personas y la igualdad de derechos.

El cambio tiene un carácter transitorio mientras las autoridades del Rectorado emiten los lineamientos y directivas correspondientes para toda la universidad. Por ahora, se considera una buena práctica institucional orientada a proteger a los grupos vulnerables y fomentar un ambiente académico mucho más integrador.

"Esta medida implica que dichos espacios podrán ser utilizados en función de la identidad de género de cada persona, promoviendo así el respeto a la diversidad y la convivencia armoniosa entre los y las integrantes de nuestra comunidad", añadió el comunicado.

Comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales

Compromiso con el respeto mutuo

Las autoridades hicieron un llamado a los alumnos para realizar un uso responsable de las instalaciones en este nivel del edificio. Se enfatizó que la base de esta reforma es la conducta basada en el respeto, garantizando que todos se sientan seguros y valorados.

La administración de la facultad reiteró que esta acción responde a la necesidad de garantizar un entorno libre de violencia. Al adoptar estos servicios higiénicos inclusivos, San Marcos se alinea con estándares internacionales de derechos humanos, fortaleciendo el respeto a la identidad de género.

"Cabe precisar que esta disposición tiene carácter transitorio, en tanto se emitan los lineamientos y directivas correspondientes por parte de las autoridades competentes del Rectorado", anunció la facultad universitaria.

La implementación de estos servicios inclusivos representa un avance significativo para la comunidad. La facultad espera que esta medida temporal consolide el respeto a la identidad de género y siente las bases para futuras políticas de diversidad.

La administración de la facultad proyecta que esta iniciativa sirva como un plan piloto para evaluar la viabilidad de infraestructuras similares en otras áreas académicas. Se espera que el Rectorado valide estas acciones para estandarizar el acceso a los servicios inclusivos en toda la UNMSM.

Este proceso administrativo es fundamental para asegurar que las reformas de diversidad cuenten con un respaldo legal sólido que beneficie a los estudiantes.