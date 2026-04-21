Kate del Castillo se lanza como directora de cortometraje sobre la violencia de género

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la conocida actriz Kate del Castillo que interpretó a Teresa Mendoza en "La reina del sur" debutó como directora en el cortometraje "Zumbido".

La dirección de este cortometraje forma parte del primero en su carrera y trata el tema de la violencia de género que viven las mujeres dentro y fuera de sus relaciones personales.

Historia del cortometraje

Con una duración de 16 minutos, la historia se desarrolla siguiendo la rutina de Verónica, una actriz que maneja una imagen pública y una vida privada que retrata abuso.

Esta historia se encuentra protagonizada por Ana Sofía Gatica, Diana Bovio, Martín Barba y Mauricio Isaac.

Propósito del cortometraje

Además, Kate del Castillo ha comentado que el corto tiene como finalidad generar visibilizar esta problemática que se aún se ve en muchos entornos.

"Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una", declaró.

Como parte del desarrollo de este proyecto, la protagonista de la novela "La reina del sur" también es productora de "Zumbido" y "El viaje de Luciano", contenidos audiovisuales que son dirigidos por Edgar Bahena, que además formó parte de la programación del festival.

De igual forma, estos trabajos tienen en común la narración de historias marcadas por conflictos personales y poseen un tono de reflexión para la audiencia.

Como parte de la promoción del corto, en los planes de Del Castillo esta presentar el contenido en festivales internacionales para que, de esta manera se pueda masificar la información.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) Edición número 41, con lugar en el auditorio Telmex

Asimismo, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se proyectaron otros filmes que también tenían presencia de actores mexicanos como, Eugenio Derbez.

En ese sentido, el inicio de la etapa de directora de la reconocida actriz Kate del Castillo marca un antes y un después en su carrera frente a los reflectores.

Finalmente, la presencia de estas nuevas propuestas muestran el lado más humano de los personajes públicos que tienen una carrera sólida y pueden debutar en otras ramas de la misma profesión.

En conclusión, el ejemplo de Kate del Castillo al ser directora, enriquece la variedad de contenidos tomando problemáticas sociales como eje de visualización mundial como la violencia de género.