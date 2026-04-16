Fiebre de Michael Jackson llega al Perú: 30 fans bailaron al ritmo de Beat It en plena Javier Prado

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para nadie es un secreto que Michael Jackson es considerado como el artista musical más grande de todos los tiempos. Sus éxitos y su legado han trascendido el paso de los años y de su sorpresiva muerte en el 2009. Ahora, el denominado 'Rey del Pop' vuelve a ser noticia en todo el mundo gracias al estreno de su esperada película biográfica.

Decenas de peruanos brillaron al ritmo de Beat It

Esta cinta está protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson, quien hace un gran trabajado dándole vida a su tío en la pantalla grande. Por ello, los limeños ya palpitan la llegada de este largometraje sorprendiendo a más de uno con una gran coreografía en una de las principales avenidas de la capital.

Días atrás, Lima vivió una mañana al ritmo del 'Beat It' de Michael Jackson. Como antesala a su esperado estreno en cines este jueves 23 de abril, 'Michael', la película llegó a las calles con un flashmob urbano que sorprendió a peatones y conductores en uno de los cruces más transitados de la ciudad: Javier Prado con Rivera Navarrete.

Un grupo de 30 bailarines profesionales, junto al club oficial de fans, tomó la vía durante la mañana para rendir homenaje al legado del Rey del Pop, transformando el espacio urbano en un escenario cinematográfico y captando la atención de cientos de personas en tiempo real.

La acción formó parte de la campaña por el estreno en cines de 'Michael', conectando directamente con los fans y el público masivo antes de su llegada a las salas. Previo a su estreno a nivel nacional el jueves 23 de abril. Michael tendrá un "fan events screening" selectos el martes 21 y preestreno, también en cines seleccionados el miércoles 22.

Vaticinan récord en taquilla

La cinta llegará al Perú en diferentes formatos especiales como la sala IMAX, Xtreme, 4DX, pantallas XD, butacas DBox, subtitulado y doblado al español. Todo hace indicar que la película será un éxito en taquilla, no solo por la historia sobre el 'Rey del Pop' sino también porque las biopics de grandes artistas suelen contar con la preferencia del público.

Un ejemplo de ello son las cintas sobre la vida de Freddie Mercury, Elton John o la estrenada en el 2024, Better Man que contó la vida de Robbie Williams.

En resumen, decenas de limeños ya viven la fiebre sobre Michael Jackson con una impresionante coreografía en plena avenida Javier Prado a días del estreno de su película biográfica en el Perú el 23 de abril.