"Michael": Cadena de cine anuncia avant premiere de la biopic del Rey del Pop para Lima y Arequipa

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La expectativa por el estreno de Michael, el biopic sobre la vida de Michael Jackson, sigue creciendo en Perú. A menos de 10 días del estreno, la cadena Cinemark anunció que organizará una avant premiere en Lima y Arequipa, ofreciendo a un grupo selecto de asistentes la posibilidad de ver la película antes de su llegada oficial a la cartelera.

El anuncio se enmarca en las estrategias de fidelización que las cadenas de cine aplican para reforzar la relación con sus clientes más frecuentes.

Una experiencia anticipada

La avant premiere es una función especial que se realiza antes del estreno oficial de una película. A diferencia de las funciones regulares, no está abierta al público general, sino que se accede mediante inscripción previa o invitación. En este caso, Cinemark ha dispuesto que el acceso sea exclusivo para un grupo limitado de usuarios registrados en su programa de fidelización.

¿Quiénes podrán asistir?

Según la información difundida por la cadena, la función está dirigida a los miembros de Cinemark Club Plus y Cinemark Club Black. Estos niveles del programa de fidelización concentran a los usuarios más activos, quienes podrán inscribirse y ser seleccionados para participar en la experiencia.

En el caso de Arequipa, las inscripciones aún se encuentran abiertas, lo que permite que más usuarios puedan sumarse al proceso de selección.

Cinemark explicó que este tipo de eventos forman parte de su estrategia para ofrecer beneficios adicionales a los clientes frecuentes. Las avant premiere permiten generar expectativa alrededor de un estreno y, al mismo tiempo, consolidar la relación con la base de usuarios. Con cupos limitados y acceso restringido, la experiencia se presenta como un incentivo para quienes participan activamente en el club.

Michael es el esperado biopic que narra la vida y carrera del "Rey del Pop". La cinta aborda desde sus inicios en la música junto a los Jackson 5, pasando por su ascenso como solista, hasta los momentos más controversiales de su trayectoria y la era 'Bad'. Dirigida por Antoine Fuqua, la película promete una mirada íntima y a la vez espectacular sobre uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

La avant premiere se realizará como antesala al estreno oficial en Perú, programado para el 23 de abril. La película es uno de los títulos más esperados de la temporada y se perfila como un éxito de taquilla, tanto por la popularidad de Michael Jackson como por el interés en conocer detalles de su vida. La función exclusiva busca posicionar el filme, generando gran conversación y expectativa.