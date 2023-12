¡Qué fuerte! Angie Jibaja rompe en llanto al ser echada por su hijo de casa donde vive con Jean Paul y Romina

Angie Jibaja continúa en medio de la polémica debido a que fue denunciada por Jean Paul Santa María y Romina Gachoy de haber irrumpido en su vivienda de forma violenta, provocando incluso que su hijo mayor le eche del lugar.

En las imágenes difundidas por la misma 'Chica de los tatuajes' se puede oír que el cumbiambero le advierte que en cualquier momento llegarán efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), asegurando además, que sus hijos no quieren verla.

"Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (...) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te ganaste con creces, te esforzaste para estar en ese lugar", sostuvo el cantante.